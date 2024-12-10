Где пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно — Finance.ua

Где пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно
У украинских пенсионеров есть ряд привилегий от государства, среди которых и льготы на проезд в некоторых видах общественного транспорта. Где не должны платить за проезд люди в почтенном возрасте, а где нужно покупать билет.
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Согласно постановлению Кабмина «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования» украинские пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте.
Льготы пенсионерам на проезд есть в:
- автобусах;
- троллейбусах;
- трамваях;
- пригородных поездах (электричках).
Если говорить о негосударственных маршрутках, курсирующих по городу, то для них перечень льготных категорий, которые водители обязаны бесплатно перевозить, а также тарифы на проезд должны определять местные советы. Информация об этом должна быть в салоне каждой маршрутки и на сайте местного совета.
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Важно: подтвердить право на бесплатный проезд пенсионер может своим пенсионным удостоверением, поэтому его нужно носить с собой.
«Установить, что право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, зарегистрированного в указанной системе и выдаваемого на безвозмездной основе», — указано в вышеупомянутом постановлении Кабмина.
В каком транспорте льготы пенсионерам на проезд не действуют
Льготы для пенсионеров не распространяются на метро, а также на такси. Также пенсионерам нужно покупать билет для проезда в междугородном транспорте — автобусах и поездах.
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