Як українцям за кордоном підтвердити страховий стаж у разі безробіття — Finance.ua

Як українцям за кордоном підтвердити страховий стаж у разі безробіття Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Як українцям за кордоном підтвердити страховий стаж у разі безробіття

Українські мігранти можуть підтвердити страховий стаж за кордоном у разі безробіття. Зокрема, це доступно для українців, які проживають у Польщі, Естонії, Латвії та Болгарії.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

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Зазначається, що угоди про соціальне забезпечення у цих країнах Україна підписала протягом 2001−2012 років, проте саме з початком повномасштабного вторгнення запитів від мігрантів побільшало.

Як українцям підтвердити страховий стаж

Відповідно до норм законодавства України та міжнародних договорів, передбачене взаємне визнання страхового стажу, тому період роботи громадян України в інших державах зараховується до страхового стажу для визначення розміру допомоги по безробіттю.

Так, зокрема, для підтвердження страхового стажу на випадок безробіття із Польщею заявник подає компетентній установі договірної сторони, до якої він звертається за допомогою по безробіттю, довідку на узгодженому формулярі (формуляр UA/PL Довідка про періоди, розглянуті з метою призначення та виплати допомоги по безробіттю).

Цей документ, власне, підтверджує страховий стаж на випадок безробіття, набутий на території іншої договірної сторони.

У формулярі підтверджуються також періоди отримання допомоги по безробіттю, згідно із законодавством іншої договірної сторони.

Також, наприклад, за запитом компетентних органів Республіки Болгарії Державним центром зайнятості надається Довідка про страховий (трудовий) стаж в Україні (УКР/БГ 3).

У випадках з Естонією та Латвією така інформація надається шляхом відповідей на запити.

Які документи необхідно додати до запиту

Крім самого запиту на підтвердження страхового стажу на випадок безробіття на адресу Державного центру зайнятості, також мають міститись копії документів, а саме:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні;

відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, які безоплатно надаються Пенсійним фондом України онлайн на запит особи, або ж завірену власноруч трудову книжку (відмітка про засвідчення копії документа повинна складатися зі слів: Згідно з оригіналом, підпис особи, яка засвідчує копію, її ім’я та прізвище, дата засвідчення копії);

підтвердження зміни попереднього прізвища чи імені (у разі їх зміни);

підтвердження адреси зареєстрованого місця проживання.

У випадках, якщо заявник займався підприємницькою діяльністю як фізична особа-підприємець та має страховий стаж або перебував у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (починаючи з 01.01.2016), можна подати Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру (форма ОК-7), які безплатно надаються Пенсійним фондом України на відповідний запит.

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Запит для отримання довідки можна надіслати на електронну адресу: 17@es.dcz.gov.ua

0 800 600 288 у робочий час, або написати у Якщо є додаткові питання про отримання таких формулярів, можна зателефонувати на гарячу лінію за телефоному робочий час, або написати у чат на головній сторінці сайту ДСЗ.

Нагадаємо, люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

У Пенсійному фонді України повідомили , що пенсія у 2025 році призначена українцям, які досягли 60 років, але водночас мають стаж не менше ніж 32 роки. Крім того, пенсія може бути призначена українцям, які досягли 63 і 65 років, за наявності стажу в розмірі 22 роки і 15 років відповідно.

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