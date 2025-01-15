Чи зараховується «умова злеценя» в Польщі до трудового стажу — Finance.ua

Чи зараховується «умова злеценя» в Польщі до трудового стажу Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Чи зараховується «умова злеценя» в Польщі до трудового стажу

Umowa zlecenie (договір доручення) є популярною формою зайнятості, яку часто обирають роботодавці та працівники завдяки його гнучкості. Однак такий договір викликає питання щодо його впливу на стаж, необхідний для отримання пенсії.

Yavp.pl розповідає, чи включаються періоди, відпрацьовані за договором про доручення, до відпрацьованих років та в яких ситуаціях така угода може вплинути на майбутні пенсійні виплати.

Чи зараховується до стажу роботи для пенсії період роботи за договором доручення (Umowa zlecenie)?

Стаж роботи — це загальний період трудової діяльності, який враховується при визначенні права на пенсію та її розміру. У Польщі мінімальний необхідний стаж роботи становить 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Договір доручення, як цивільно-правовий договір, не зараховується до стажу роботи в контексті пенсійного законодавства.

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Це означає, що періоди роботи на «умові злеценя» автоматично не враховуються при визначенні права на пенсію.

Приклад: Особа багато років працювала за трудовим договором (umowa o pracę) з кількома перервами, під час яких працювала за договором доручення. При визначенні стажу, який дозволяє вийти на пенсію, враховуватимуться лише періоди роботи за трудовим договором. Договір про доручення не зараховуватиметься до стажу, незважаючи на те, що пенсійні внески з зарплати сплачувалися, і їх враховуватимуть при визначенні розміру пенсії.

Однак є виняток, коли «умова злеценя» може бути зарахована до стажу праці — якщо вона мала ознаки трудового договору (umowa o pracę) — якщо особа, яка працювала за договором доручення, зможе довести, що її робота мала характер підпорядкування, виконувалася у визначеному місці та часі, а замовник здійснював контроль над її роботою, то такий період може бути визнаний періодом трудових відносин. Це потребує додаткових процедур, зокрема судового розгляду.

Вплив договору доручення (Umowa zlecenie) на розмір пенсії

Хоча «умова злеценя» не зараховується до стажу роботи, який дає право на пенсію, вона може впливати на розмір пенсійних виплат. Усі періоди роботи за договором доручення, з яких сплачувалися внески на соціальне страхування, збільшують суму коштів, які накопичуються на індивідуальному пенсійному рахунку, що в свою чергу впливає на кінцевий розмір пенсії.

Хоча договір підряду (Umowa zlecenie) не є таким самим, як трудовий договір (Umowa o pracę), і не зараховується до стажу роботи для визначення права на пенсію, він може впливати на розмір пенсії через сплачені страхові внески.

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