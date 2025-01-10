Що таке відпустка на вимогу в Польщі та як нею скористатися — Finance.ua
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Що таке відпустка на вимогу в Польщі та як нею скористатися

Світ
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Що таке відпустка на вимогу в Польщі та як нею скористатися
Що таке відпустка на вимогу в Польщі та як нею скористатися
Відпустка на вимогу (urlop na żądanie) — це особливий вид відпустки, який працівник може використовувати в ситуаціях, коли негайно треба отримати вихідні. У разі цієї відпустки працівникові не потрібно вказувати причину свого запиту, що робить цю відпустку гнучким інструментом у надзвичайних ситуаціях.
Про це інформує inpoland.net.pl.

Хто має право на таку відпустку

Право на відпустку за вимогою мають усі працівники, які працевлаштовані на підставі умови о праце, незалежно від стажу роботи та штатного розкладу.
  • Працівник повинен повідомити керівника про бажання оформити таку відпустку не пізніше дня початку відпустки, але до початку роботи.
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  • Заяву можна подати телефоном, електронною поштою, особисто або через текстове повідомлення.
  • Після повернення працівник повинен заповнити письмову заяву на відпустку в тій формі, як зазначено в правилах підприємства.
Відповідно до Кодексу законів про працю кожен працівник має право на 4 дні відпустки на вимогу протягом календарного року. Ці дні є частиною щорічною відпустки працівника: для працівників зі стажем менше 10 років — 20 днів, для працівників, хто має стаж понад 10 років — 26 днів.
Важливо, що невикористана відпустка за вимогою не переноситься на наступний рік.
Працівник може брати або 4 дні відразу, або ж використати цю відпустку частинами. Ці дні відпустки оплачуються у повному обсязі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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