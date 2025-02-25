Держслужбовці з України будуть проходити стажування у Єврокомісії — Finance.ua
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Держслужбовці з України будуть проходити стажування у Єврокомісії

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У понеділок, 24 лютого 2025 року віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції України Ольга Стефанішина та комісар ЄС з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління Пьотр Серафін підписали Адміністративну домовленість між Урядом України та Європейською Комісією про відрядження українських державних службовців до Європейської Комісії.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Відрядження українських державних службовців до Єврокомісії не лише сприятимуть набуттю цінного досвіду, а й дозволять поглибити співпрацю з ЄС. Це важливе рішення для підвищення ефективності переговорного процесу про вступ України до ЄС», — зазначила Стефанішина.
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Метою домовленості є створення правової основи для тимчасових відряджень українських державних службовців до Європейської Комісії задля обміну досвідом, набуття практичних навичок, ознайомлення з робочими методами і політиками Єврокомісії, а також сприяння посилення діалогу і співпраці між Україною та ЄС.
Для державних службовців з України буде відкрито можливість брати участь у:
  • програмі National Experts in Professional Training Programme (NEPTs), що передбачає стажування в Європейській Комісії строком 3−5 місяців;
  • програмі Seconded National Experts (SNEs), що передбачає зайняття вакансій національних експертів у Єврокомісії строком до 2 років.
Після завершення відрядження вони повертаються до свого національного державного органу.
Очікується, що реалізація домовленості сприятиме підвищенню кваліфікації та професійного рівня державних службовців України, інституційному зміцненню української державної служби; розбудові професійних контактів з ЄС; підтримці відповідних євроінтеграційних реформ.
За матеріалами:
Finance.ua
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