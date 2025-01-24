Стажування в службі зайнятості в Польщі: скільки можна заробити у 2025 році — Finance.ua

Стажування в службі зайнятості в Польщі: скільки можна заробити у 2025 році
Українці, які зареєстровані в місцевих службах зайнятості (Urząd Pracy), мають можливість пройти оплачуване стажування і легального працевлаштуватися в Польщі.
UAinKrakow.pl розповідає, які обов’язки стажиста та скільки на цьому можна заробити.
Стажування від служби зайнятості в Польщі
На сторінках служб зайнятості, поряд із пропозиціями роботи, можна зустріти позначку польською мовою «Staż z Urzędu Pracy» або скорочено «Staż z UP».
Стажування від служби зайнятості — це працевлаштування для зареєстрованих безробітних на визначений період, яке дозволяє набути практичних навичок. Воно також зараховується до трудового та пенсійного стажу й впливає на розмір відпустки.
Стажування дозволяє заробляти гроші, розмір яких перевищує допомогу по безробіттю. А договір про стажування укладається між службою зайнятості та роботодавцем.
Кому доступне стажування
Оплачуване стажування можуть запропонувати людям, які:
- довгий час перебувають без роботи;
- не змогли працевлаштуватись після народження дитини;
- мають інвалідність;
- отримують соціальну допомогу в Польщі;
- не отримали повну середню освіту;
- не мають професійних кваліфікацій.
Як отримати стажування від служби зайнятості
- Зареєструватись в службі зайнятості.
- Під час реєстрації надати своє резюме.
- Обрати роботу та роботодавця:
- серед пропозицій на сторінці служби зайнятості;
- самостійно знайти роботодавця, який погодиться взяти на стажування; повідомити про це разом із ним службу зайнятості.
Тривалість стажування від служби зайнятості
Максимальна тривалість «стажу» однієї людини не може перевищувати 12 місяців для особи до 30 років та 6 місяців для особи після 30 років.
Проте, за згодою роботодавця, безробітний може проходити кілька стажувань підряд і тоді період працевлаштування буде довшим.
Після стажування, людину можуть працевлаштувати у того самого роботодавця за трудовим договором.
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Розмір заробітної плати
Усі стажисти від служби зайнятості отримують заробітну плату, яка називається «стипендія». Її щомісяця на банківський рахунок виплачує саме служба зайнятості, а не роботодавець.
Розмір щомісячної стипендії у 2025 році становить — 1994, 40 злотих брутто і 1814, 90 злотих нетто.
Графік роботи та відпустка
Тривалість робочого часу безробітного, який проходить стажування, не може перевищувати 8 годин на день і 40 годин на тиждень. Для людини з інвалідністю це — 7 годин на день і 35 годин на тиждень.
Стажисти не повинні виконувати професійні обов’язки вночі, а також у суботу, неділю та святкові дні.
Стажист має право на 2 дні відпочинку за кожні 30 днів стажування. Проте дати він повинен напередодні обговорити із роботодавцем.
Оскільки стажист не має усіх прав працівника, то не може оформити позачергову і декретну відпустку.
Як можна припинити стажування
Якщо безробітний раніше терміну завершить стажування, то на це має бути поважна причина, наприклад:
- відкриває бізнес;
- вступає на денну форму навчання;
- працевлаштовується за «умовою о праці» (umowa o pracę), чи «умовою злеценя» (umowa zlecenie) до іншого роботодавця.
В іншому випадку, якщо стажист відмовиться від роботи без поважних причин, то:
- втратить статус безробітного на 120 днів вперше (180 днів — вдруге, 270 днів — втретє);
- автоматично втратить медичне страхування.
Після закінчення стажування людина отримує документи, які в майбутньому може використати в своєму резюме:
- довідка про проходження стажування;
- копія програми стажування, де є інформація про набуті навички.
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