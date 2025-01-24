Стажування в службі зайнятості в Польщі: скільки можна заробити у 2025 році — Finance.ua

Стажування в службі зайнятості в Польщі: скільки можна заробити у 2025 році Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Стажування в службі зайнятості в Польщі: скільки можна заробити у 2025 році

Українці, які зареєстровані в місцевих службах зайнятості (Urząd Pracy), мають можливість пройти оплачуване стажування і легального працевлаштуватися в Польщі.

UAinKrakow.pl розповідає, які обов’язки стажиста та скільки на цьому можна заробити.

Стажування від служби зайнятості в Польщі

На сторінках служб зайнятості, поряд із пропозиціями роботи, можна зустріти позначку польською мовою «Staż z Urzędu Pracy» або скорочено «Staż z UP».

Стажування від служби зайнятості — це працевлаштування для зареєстрованих безробітних на визначений період, яке дозволяє набути практичних навичок. Воно також зараховується до трудового та пенсійного стажу й впливає на розмір відпустки.

Стажування дозволяє заробляти гроші, розмір яких перевищує допомогу по безробіттю. А договір про стажування укладається між службою зайнятості та роботодавцем.

Кому доступне стажування

Оплачуване стажування можуть запропонувати людям, які:

довгий час перебувають без роботи;

не змогли працевлаштуватись після народження дитини;

мають інвалідність;

отримують соціальну допомогу в Польщі;

не отримали повну середню освіту;

не мають професійних кваліфікацій.

Як отримати стажування від служби зайнятості

Зареєструватись в службі зайнятості. Під час реєстрації надати своє резюме. Обрати роботу та роботодавця:

серед пропозицій на сторінці служби зайнятості;

самостійно знайти роботодавця, який погодиться взяти на стажування; повідомити про це разом із ним службу зайнятості.

Тривалість стажування від служби зайнятості

Максимальна тривалість «стажу» однієї людини не може перевищувати 12 місяців для особи до 30 років та 6 місяців для особи після 30 років.

Проте, за згодою роботодавця, безробітний може проходити кілька стажувань підряд і тоді період працевлаштування буде довшим.

Після стажування, людину можуть працевлаштувати у того самого роботодавця за трудовим договором.

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Розмір заробітної плати

Усі стажисти від служби зайнятості отримують заробітну плату, яка називається «стипендія». Її щомісяця на банківський рахунок виплачує саме служба зайнятості, а не роботодавець.

Розмір щомісячної стипендії у 2025 році становить — 1994, 40 злотих брутто і 1814, 90 злотих нетто.

Графік роботи та відпустка

Тривалість робочого часу безробітного, який проходить стажування, не може перевищувати 8 годин на день і 40 годин на тиждень. Для людини з інвалідністю це — 7 годин на день і 35 годин на тиждень.

Стажисти не повинні виконувати професійні обов’язки вночі, а також у суботу, неділю та святкові дні.

Стажист має право на 2 дні відпочинку за кожні 30 днів стажування. Проте дати він повинен напередодні обговорити із роботодавцем.

Оскільки стажист не має усіх прав працівника, то не може оформити позачергову і декретну відпустку.

Як можна припинити стажування

Якщо безробітний раніше терміну завершить стажування, то на це має бути поважна причина, наприклад:

відкриває бізнес;

вступає на денну форму навчання;

працевлаштовується за «умовою о праці» (umowa o pracę), чи «умовою злеценя» (umowa zlecenie) до іншого роботодавця.

В іншому випадку, якщо стажист відмовиться від роботи без поважних причин, то:

втратить статус безробітного на 120 днів вперше (180 днів — вдруге, 270 днів — втретє);

вперше (180 днів — вдруге, 270 днів — втретє); автоматично втратить медичне страхування.

Після закінчення стажування людина отримує документи, які в майбутньому може використати в своєму резюме:

довідка про проходження стажування;

копія програми стажування, де є інформація про набуті навички.

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