Кому из украинцев нужно будет обновить свои данные в Польше — Finance.ua

Кому из украинцев нужно будет обновить свои данные в Польше Сегодня 08:00 — Личные финансы

Кому из украинцев нужно будет обновить свои данные в Польше

По официальным данным МВД, по состоянию на декабрь 2024 года на территории Польши находилось более 1,5 миллиона граждан Украины, из них почти 980 тысяч военных беженцев. Однако в ведомстве отмечают, что реальное количество украинцев в стране значительно меньше.

Об этом сообщает Inpoland.net.pl

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Количество украинцев в Польше на 30−40% меньше, чем показывают официальные данные. Информация о количестве граждан Украины базируется на данных PESEL.

Однако реальное количество украинцев меньше, поскольку многие из тех, кто получил PESEL, покинули территорию Польши: вернулись в Украину или переехали в другую страну.

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Министерство внутренних дел и администрации считает, что нужно установить точное количество украинцев в Польше. Прежде всего, это имеет решающее значение для формирования эффективной миграционной политики и планирования социально-экономической поддержки. Также точная информация позволит лучше адаптировать программы интеграции, образования и рынка труда к реальным потребностям как беженцев, так и польского общества.

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Учитывая проблему завышенных данных, ведомство планирует ввести систему подтверждения места жительства для украинцев.

Как сообщил Мацей Дущик, в МВСіА подготовили систему подтверждения пребывания. Она потребуется, когда беженцы будут менять статус с временной защиты на временное пребывание. Тогда украинцам необходимо обратиться в гмину и подтвердить свое пребывание.

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