Brexit уже стоил Британии более 160 млрд евро — Finance.ua

Brexit уже стоил Британии более 160 млрд евро Сегодня 20:38

Мэр Лондона, лейборист Садик Хан заявил, что выход Великобритании из Евросоюза уже привел к сокращению размера ее экономики на 6%, что составляет 140 миллиардов фунтов (свыше 162 миллиардов евро).

Глава столицы Соединенного Королевства представил исследование, согласно которому экономика Великобритании стала на 162 миллиарда евро меньше, чем была бы, если бы страна осталась в ЕС.

Независимый анализ, проведенный Cambridge Econometrics по заказу мэрии, свидетельствует о том, что объем национальной экономики на шесть процентов меньше, чем был бы, останься Лондон в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Оценка консалтинговой компании основывается на экономическом моделировании, если бы страна не проголосовала за выход.

Также было подсчитано, что Соединенное Королевство имеет на 1,8 миллиона рабочих мест меньше (падение на 4,8%), чем оно имело бы в противном случае.

«Сейчас очевидно, что Brexit не работает. Жесткий вариант Brexit, который мы получили, тянет нашу экономику вниз и повышает стоимость жизни», — сказал Хан в своем заявлении, опубликованном перед речью, которую он должен произнести позже в четверг.

В своем выступлении мэр Лондона поддержит более открытые дебаты о недостатках выхода из ЕС и потенциальных преимуществах возвращения к единому рынку.

Его позиция неудобна для лидера лейбористов Кира Стармера, ранее выступавшего против Brexit, но теперь пообещавшего сделать так, чтобы выход из ЕС работал.

Стармер исключил присоединение к единому рынку или таможенному союзу в рамках ЕС, но настаивает на том, что Британия может заключить «намного лучшее» для себя соглашение, следуя стандартам ЕС в сферах охраны окружающей среды, труда и пищевых продуктов.

В исследовании утверждают, что экономические убытки продолжатся, если Британия останется за пределами единого рынка, а реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) к 2035 году будет примерно на 311 миллиардов фунтов (10,1 процента) ниже, чем она была бы в противном случае.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.