Украина в этом году планирует произвести «сотни тысяч» дронов разных типов — Finance.ua

Украина в этом году планирует произвести «сотни тысяч» дронов разных типов Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украина в этом году планирует произвести «сотни тысяч» дронов разных типов

Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Планы на 2024 год — в разы увеличить количество дронов на фронте. „Агентство оборонных закупок“ уже сейчас заключает долгосрочные контракты», — заявил министр обороны Рустем Умеров.

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Он не уточняет цифру, но отмечает, что речь идет о сотнях тысяч разных типов, под выполнение различных задач.

«Это без FPV — разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе, является сдерживающим фактом, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции», — сказал министр обороны.

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Также он сообщил, что в 2023 году было существенно масштабировано украинское производство БПЛА: 67 моделей украинских БПЛА получили кодификацию, 58 получили госконтракт.

В общей сложности на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Справка Finance.ua:

в Украине появился стартап, который производит ИИ-дроны, устойчивые к вражеским средствам РЭБ;

ранее вице-премьер, министр цифровой информации Михаил Федоров рассказал о новом проекте «Народный дрон», в рамках которого можно пройти инженерный курс, чтобы создавать квадрокоптеры прямо у себя дома;

в настоящее время более 500 компаний работают на отечественную оборонную промышленность.



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