Скольким украинцам удалось трудоустроиться в Нидерландах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Скольким украинцам удалось трудоустроиться в Нидерландах

Мир
57
Скольким украинцам удалось трудоустроиться в Нидерландах
Скольким украинцам удалось трудоустроиться в Нидерландах
Нидерланды, несмотря на небольшую территорию, предоставили временное убежище 120 тысячам граждан Украины, выехавших из-за полномасштабного вторжения россии.
Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в интервью «Укринформу».
Читайте также
Карасевич подчеркнул, что по сравнению со многими большими странами ЕС Нидерланды демонстрируют весомый вклад в поддержку украинцев во время войны.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

«Если поинтересоваться, сколько граждан Украины находится в других государствах-членах ЕС, гораздо больших, то увидим меньшие или гораздо меньшие цифры. Конечно, я не говорю о таких странах, как Германия, Польша, Чехия», — сказал он.

Трудоустройство украинцев

Дипломат подчеркнул, прибывая в Нидерланды, украинцы не полагаются только на социальную поддержку государства. Они стремятся работать.
Читайте также
По его словам, уровень трудоустройства среди украинцев составляет 65%.
Показатель варьируется в зависимости от места жительства, поскольку в некоторых регионах более 70% украинцев работают.
Однако уровень трудоустройства зависит от ряда факторов, в частности, социального статуса людей и наличия рабочих мест в определенных географических зонах.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.