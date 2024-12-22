Скольким украинцам удалось трудоустроиться в Нидерландах — Finance.ua

Скольким украинцам удалось трудоустроиться в Нидерландах
Нидерланды, несмотря на небольшую территорию, предоставили временное убежище 120 тысячам граждан Украины, выехавших из-за полномасштабного вторжения россии.
Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в интервью «Укринформу».
Карасевич подчеркнул, что по сравнению со многими большими странами ЕС Нидерланды демонстрируют весомый вклад в поддержку украинцев во время войны.
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«Если поинтересоваться, сколько граждан Украины находится в других государствах-членах ЕС, гораздо больших, то увидим меньшие или гораздо меньшие цифры. Конечно, я не говорю о таких странах, как Германия, Польша, Чехия», — сказал он.
Трудоустройство украинцев
Дипломат подчеркнул, прибывая в Нидерланды, украинцы не полагаются только на социальную поддержку государства. Они стремятся работать.
По его словам, уровень трудоустройства среди украинцев составляет 65%.
Показатель варьируется в зависимости от места жительства, поскольку в некоторых регионах более 70% украинцев работают.
Однако уровень трудоустройства зависит от ряда факторов, в частности, социального статуса людей и наличия рабочих мест в определенных географических зонах.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
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