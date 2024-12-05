Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине: на что пойдут средства — Finance.ua
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Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине: на что пойдут средства

Казна и Политика
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Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине: на что пойдут средства
Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине: на что пойдут средства
Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине. Средства будут направлены, в частности, на укрепление системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа.
«На заседании Совета НАТО-Украина я также отметил важность укрепления военного потенциала Украины. Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление противовоздушной обороны и киберустойчивости Украины», — рассказал он.
По словам министра, помощь третьих стран российской военной машине требует более решительной и скоординированной реакции со стороны НАТО и членов Альянса.
«Прежде всего мы должны продолжать курс в поддержку Украины. Альтернативы просто нет», — констатировал Велдкамп.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды постоянно поддерживают Украину против российской агрессии. В середине октября сообщалось, что у Нидерландов еще более 6 млрд евро на военную помощь Украине. Сокращения поддержки не будет.
По материалам:
РБК-Україна
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