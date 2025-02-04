Долгосрочное проживание для украинцев в Нидерландах: правительство рассматривает новые возможности — Finance.ua

Долгосрочное проживание для украинцев в Нидерландах: правительство рассматривает новые возможности
Власти Нидерландов активно работают над поиском решений для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Одним из таких вариантов является предоставление разрешений на долгосрочное проживание тем, кто работает и платит налоги.
Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на министра по миграции и предоставлению убежища Маржолейн Фабер.
Перспективы долгосрочного пребывания украинцев в Нидерландах
Европейский Союз продлил срок действия статуса временной защиты для украинских беженцев по меньшей мере до марта 2026 года.
Однако из-за неопределенности относительно завершения войны власти Нидерландов считают, что необходимо разработать «национальную альтернативу», которая будет гарантировать стабильность украинцам, уже интегрировавшимся в общество.
Согласно заявлению министра Фабер, предлагаемое разрешение на долгосрочное проживание будет действовать для тех украинцев, которые:
- проживают в Нидерландах;
- имеют работу;
- уплачивают налоги;
- вносят вклад в развитие экономики и общества.
Опыт других европейских стран
Подобные механизмы действуют уже в ряде стран ЕС. Например:
— Польша разрешает украинцам подавать заявление на трехлетнее разрешение на проживание.
— Австрия, Чехия и Румыния разработали программы для долгосрочного пребывания работающих украинцев.
По данным Института Клингендаля, эти страны стремятся сохранить квалифицированных украинских работников, поскольку интеграция молодых специалистов в местный рынок труда может быть экономически выгодной.
Предотвращение перегрузки системы предоставления убежища
Отдельный статус для украинских беженцев в Нидерландах может помочь избежать потенциальной перегрузки миграционной системы после марта 2026 года. В настоящее время в стране находится более 120 000 украинцев, и если все они одновременно подадут заявления на убежище, это может создать серьезную нагрузку на административные ресурсы.
Программы возвращения на родину
В то же время правительство Нидерландов также рассматривает варианты поддержки добровольного возвращения украинских беженцев в Украину после нормализации ситуации с безопасностью.
Нидерланды стремятся создать гибкую систему, которая поможет украинцам оставаться в стране на законных основаниях и не перегрузит миграционную сферу. Окончательные условия и критерии предоставления разрешений на долгосрочное проживание еще не обсуждаются, но уже сейчас понятно, что страна ориентируется на сохранение работающих и экономически активных украинцев.
Чтобы сделать Finance.ua еще более полезным для читателей, мы запустили небольшой опрос. 👉🏻 Ваши ответы на несколько простых вопросов помогут нам лучше понять ваши интересы, финансовые цели и предпочтения в контенте и делать материалы максимально актуальными для вас.
Пройти опрос 🎤
Поделиться новостью