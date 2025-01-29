Устроятся ли беженцы на работу после возвращения в Украину: прогноз Госзанятости — Finance.ua

Устроятся ли беженцы на работу после возвращения в Украину: прогноз Госзанятости Сегодня 09:45 — Личные финансы

Устроятся ли беженцы на работу после возвращения в Украину: прогноз Госзанятости

После завершения войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно возрастет предложение рабочей силы. В то же время, проблема безработицы в первое время останется актуальной.

Об этом в интервью рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.

По ее словам, после завершения войны, за счет демобилизации и возвращения части граждан Украины из-за границы, существенно увеличится предложение рабочей силы.

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«Но значительное количество соискателей работы будет иметь длительный профессиональный перерыв и потребует восстановления профессиональных умений и навыков. Поэтому проблема безработицы останется актуальной и после войны. Но Служба занятости все это понимает и анализирует, потому и реагируем, не стоим на месте, меняем подходы и стратегию», — сказала Жовтяк.

Она отметила, что Госслужба занятости переходит в цифру, и этот процесс динамичный.

«Мы ориентированы на человека, на работодателя и на их запрос, потребность и возможности. Применяем новую модель рекрутинга. Суть в том, что мы вышли на свободный рынок труда и теперь к поиску привлекаем все стороны процесса: и кандидатов на работу, и работодателей». Все на основе индивидуальных потребностей и запросов", — объяснила директор Службы занятости.

Как рассказала Жовтяк, был создан информационный ресурс «Единое окно услуг». Это платформа, объединившая партнеров Службы занятости в работе с ВПЛ, ветеранами, а также людьми с инвалидностью. В настоящее время она охватывает около 600 неправительственных организаций с более чем 500 соглашениями о сотрудничестве.

«Есть и другие возможности, о которых уже с вами говорили: гранты, обучение, компенсации работодателям. Это все, что позволяет возвращаться на рынок труда, быть экономически активными, создавать новые рабочие места или развивать уже действующий бизнес, привлекать и возвращать на рынок труда ветеранов, лиц с инвалидностью, ВПЛ. Мы работаем для всех, кто хочет работать и ищет работу», — отметила она.

По словам Жовтяк, Государственная служба занятости уже сейчас может организовывать для украинцев за рубежом онлайн консультации, онлайн собеседования по трудоустройству в Украине, возможностям на рынке труда.

Она добавила, что украинские беженцы за границей могут искать работу самостоятельно. Но служба занятости хочет предложить украинцам сервис еще лучше.

«Возвращение людей, безусловно, зависит не только от сервисов Службы занятости. Но мы как раз один из тех институтов, который должен способствовать возвращению. Мы все должны делать все от нас зависящее для возвращения граждан. И люди будут возвращаться по разным причинам. В частности, многие украинцы не могут полноценно развиваться профессионально за рубежом», — отметила директор Службы.

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