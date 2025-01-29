Где в Украине самый большой дефицит кадров (профессии) — Finance.ua

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Где в Украине самый большой дефицит кадров (профессии)

Казна и Политика
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Где в Украине самый большой дефицит кадров (профессии)
Где в Украине самый большой дефицит кадров (профессии)
Самый большой дефицит кадров в Украине среди квалифицированных рабочих. Это такие профессии: швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер колеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т. д.
Об этом в интервью рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк.
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«Сегодня ситуация на рынке труда остается сложной. До полномасштабного вторжения на рынке была нехватка вакансий, сейчас — проблема дефицита кадров. То есть сейчас время работника», — сказала она.
По ее словам, практически во всех видах экономической деятельности есть дефицит кадров. «И мы ожидаем дальнейшего роста конкуренции за работников: сохранность кадров, поиск новых», — добавила чиновница.
По оценке Госслужбы занятости, наибольшие сложности с укомплектованием вакансий возникают в сфере транспорта, на строительстве, перерабатывающей промышленности.
«Очевидно, в период послевоенного восстановления ситуация обострится. Уже сейчас Министерство экономики оценивает дефицит рабочей силы в ближайшие 10 лет на уровне 4,5 млн. человек», — сообщила Жовтяк.

Тенденции

Директор Государственной службы занятости отметила, что аналогичная тенденция была и до полномасштабного вторжения.
«Это так называемая структурная безработица. Но она обострилась с началом войны. Так, после временной оккупации россией территорий Донецкой и Луганской областей значительная часть местных жителей, среди которых многие работники шахт, уехали в другие регионы страны, где просто нет потребности в таких специалистах.

Причины безработицы

По ее мнению, причина структурной безработицы в том, что Украина много лет не популяризовала эти рабочие профессии.
«Недавно общалась с сообществом дизайнеров. И они говорят, что украинцы не хотят работать, например швеями. Это происходит из-за уверенности, что в этой сфере платят очень мало. На самом деле реальные зарплаты швей намного выше. А, например, электросварщикам предлагают зарплату до 100 тысяч гривен, а операторам станков с числовым программным управлением — до 120 тысяч гривен в месяц», — рассказала Жовтяк.
По ее словам, после войны будет восстановление экономики и восстановление территорий, в частности после деоккупации.

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«Так что нам потребуются люди прежде всего в сфере строительства и восстановления жилья, восстановления энергетической инфраструктуры, водоснабжения, газоснабжения. Также потребует развития сфера здравоохранения. Растет потребность в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы», — сказала она.
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Справка Finance.ua:

  • из-за войны, выезда украинцев за границу и внутренней миграции в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица. Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллионов работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.
  • В Украине около 2 миллионов безработных, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Эта ситуация свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда.
  • Первопричиной такой ситуации являются проблемы с профессиональным образованием, в частности, с подготовкой на рабочие специальности. Сейчас наблюдается острый дефицит работников традиционно мужских профессий. К примеру, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.
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По материалам:
РБК-Україна
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