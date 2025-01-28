Где в Украине предлагают самую низкую заработную плату (регионы) — Finance.ua

Где в Украине предлагают самую низкую заработную плату (регионы)
Самые низкие зарплаты в Украине в начале 2025 года зафиксированы в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Об этом пишет Кадровик.
Здесь средний уровень составляет 17−18 тысяч гривен.
Сферы. Меньше всего в настоящее время платят в сферах образования, культуры и административной деятельности, где зарплаты не превышают 19 тысяч гривен.
Украинцы активно ищут работу с конкурентными зарплатами, однако уровень оплаты существенно зависит от нескольких факторов, в частности:
- экономического развития региона;
- спроса на определенные профессии;
- квалификации работников.
Средняя зарплата в 21−22 тысячи гривен свидетельствует о том, что есть как высокооплачиваемые сферы (например, IT или медицина), так и отрасли с минимальной оплатой труда.
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Меньше всего сейчас платят в следующих областях:
- Черновицкая область — 17 000 грн;
- Тернопольская область — 17 500 грн;
- Хмельницкая область — 18 000 грн;
- Волынская область — 18 200 грн;
- Житомирская область — 18 500 грн.
В этих регионах высокооплачиваемых вакансий обычно меньше из-за низкого уровня индустриального развития или ограниченного количества крупных предприятий.
Отрасли с наименьшими средними зарплатами:
- образование, наука — 17 914 грн: несмотря на важность профессий в данной сфере, уровень оплаты остается низким из-за недостаточного государственного финансирования;
- культура, музыка, шоу-бизнес — 18 557 грн: эта отрасль имеет высокий уровень конкуренции, а большинство работников работают неполный рабочий день;
- секретариат, делопроизводство, административно-хозяйственная деятельность — 19 093 грн: спрос на эти профессии стабильный, но зарплаты остаются на низком уровне из-за ограниченного набора обязанностей;
- финансы, банковское дело — 19 949 грн: средний уровень оплаты отражает разницу между зарплатами руководителей и работников среднего звена;
- бухгалтерия, аудит — 19 984 грн: небольшие предприятия предлагают минимальные зарплаты из-за экономии бюджета.
Ранее экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Этот феномен является следствием структурных искажений на рынке труда.
Эта ситуация, по словам Пендзина, свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда. Первопричиной такой ситуации он называет проблемы с профессиональным образованием, в частности, с подготовкой на рабочие специальности.
Сейчас наблюдается острый дефицит работников традиционно мужских профессий. К примеру, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.
Справка Finance.ua:
- В Украине даже в период военного положения продолжают действовать положения закона «Об оплате труда» и Кодекса законов о труде. Работодатели обязаны принимать все возможные меры для своевременной выплаты заработной платы работникам.
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