Где в Украине предлагают самую низкую заработную плату (регионы) — Finance.ua

Где в Украине предлагают самую низкую заработную плату (регионы) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Где в Украине предлагают самую низкую заработную плату (регионы)

Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Об этом Самые низкие зарплаты в Украине в начале 2025 года зафиксированы вОб этом пишет Кадровик.

Здесь средний уровень составляет 17−18 тысяч гривен.

Сферы. Меньше всего в настоящее время платят в сферах образования, культуры и административной деятельности, где зарплаты не превышают 19 тысяч гривен.

Украинцы активно ищут работу с конкурентными зарплатами, однако уровень оплаты существенно зависит от нескольких факторов, в частности:

экономического развития региона;

спроса на определенные профессии;

квалификации работников.

Средняя зарплата в 21−22 тысячи гривен свидетельствует о том, что есть как высокооплачиваемые сферы (например, IT или медицина), так и отрасли с минимальной оплатой труда.

Меньше всего сейчас платят в следующих областях:

Черновицкая область — 17 000 грн;

Тернопольская область — 17 500 грн;

Хмельницкая область — 18 000 грн;

Волынская область — 18 200 грн;

Житомирская область — 18 500 грн.

В этих регионах высокооплачиваемых вакансий обычно меньше из-за низкого уровня индустриального развития или ограниченного количества крупных предприятий.

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Отрасли с наименьшими средними зарплатами:

образование, наука — 17 914 грн: несмотря на важность профессий в данной сфере, уровень оплаты остается низким из-за недостаточного государственного финансирования;

культура, музыка, шоу-бизнес — 18 557 грн: эта отрасль имеет высокий уровень конкуренции, а большинство работников работают неполный рабочий день;

секретариат, делопроизводство, административно-хозяйственная деятельность — 19 093 грн: спрос на эти профессии стабильный, но зарплаты остаются на низком уровне из-за ограниченного набора обязанностей;

финансы, банковское дело — 19 949 грн: средний уровень оплаты отражает разницу между зарплатами руководителей и работников среднего звена;

бухгалтерия, аудит — 19 984 грн: небольшие предприятия предлагают минимальные зарплаты из-за экономии бюджета.

Ранее экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил , что в Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Этот феномен является следствием структурных искажений на рынке труда.

Эта ситуация, по словам Пендзина, свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда. Первопричиной такой ситуации он называет проблемы с профессиональным образованием, в частности, с подготовкой на рабочие специальности.

Сейчас наблюдается острый дефицит работников традиционно мужских профессий. К примеру, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.

Справка Finance.ua:

В Украине даже в период военного положения продолжают действовать положения закона «Об оплате труда» и Кодекса законов о труде. Работодатели обязаны принимать все возможные меры для своевременной выплаты заработной платы работникам.

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