ТОП-7 причин, почему работа нас утомляет — Finance.ua

ТОП-7 причин, почему работа нас утомляет
Иногда даже самые простые задачи утомляют и отнимают много сил.
Аналитики budni.robota.ua рассказали об основных причинах усталости на работе.
Чрезмерная нагрузка
Большое количество задач и отсутствие должного отдыха приводит к хронической усталости, головным болям, напряжениям в мышцах
и т. д. Чтобы избежать этого, научитесь правильно распределять приоритеты, отказываться от лишних задач и отдыхать (даже 5−10 минут будет достаточно).
Нехватка общения
Отсутствие открытой коммуникации и недостаточное взаимодействие с коллегами приводят к ощущению изоляции, которое может вызвать безынициативность, снижение мотивации, апатию и даже стресс.
Чтобы предотвратить это, инициируйте обсуждение различных тем (даже если они не касаются работы), проводите время с коллегами во время обеденных перерывов, обменивайтесь идеями в неформальной атмосфере
и т. д. Такие инициативы помогут установить связь с коллективом и улучшить ваше самочувствие.
Несоответствие работы личным ценностям
Иногда мы чувствуем усталость не из-за самой работы, а из-за ее несоответствия собственным ценностям и убеждениям. Такой диссонанс впоследствии может привести к более серьезным проблемам: ухудшение качества жизни, снижение производительности, повышение тревожности
и т. д.
Чтобы избежать этого, постарайтесь найти хотя бы несколько аспектов в своей работе, которые отвечают вашим убеждениям (например, возможность работать в команде, помогать другим
и т. п.). Если это невозможно, задумайтесь о смене работы.
Чрезмерный перфекционизм
Стремление к идеалу часто истощает больше, чем любая физическая работа. В этой погоне мы устанавливаем недостижимые стандарты, которые подрывают самооценку, повышают тревожность и мешают ощутить радость даже от значительных достижений.
Чтобы не попасть в эту ловушку, научитесь принимать реальность такой, какой она есть. Ошибайтесь, радуйтесь маленьким успехам и никогда не обесценивайте свои усилия.
Проблемы в личной жизни
Конфликты в семье, развод, потеря близкого человека
и т. д. несут негативные эмоции. Это отражается в частности и на работе: снижается производительность, возникают трудности в выполнении рутинных задач, ухудшаются отношения с коллегами.
Чтобы выйти из этого состояния, не бойтесь просить поддержки у друзей, членов семьи или даже коллег, а также найдите альтернативные способы эмоционального восстановления (прогулки на свежем воздухе, медитации, поход в спортзал
и т. п.).
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Недостаток сна
Из-за насыщенного графика и стресса иногда трудно соблюдать нормальный режим сна. А чем меньше мы отдыхаем ночью, тем хуже сосредотачиваемся на повседневных делах днем. А это ослабляет иммунитет и повышает риск развития различных заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, депрессия
и т. д.
Необходимость постоянного обучения
Технологии развиваются так стремительно, что требования к работникам меняются чуть ли не каждый день. Чтобы оставаться конкурентоспособными, приходится быстро осваивать новые программы, методы и инструменты, которые понадобятся в работе. Однако интенсивное обучение без должной организации и отдыха может истощать.
Чтобы избежать переутомления и эффективно усваивать новую информацию, определяйте приоритеты и выбирайте только те курсы или тренинги, которые вам важны.
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