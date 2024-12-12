Работа из дома: самые интересные удаленные вакансии декабря — Finance.ua

Работа из дома: самые интересные удаленные вакансии декабря Сегодня 16:03 — Личные финансы

Работа из дома: самые интересные удаленные вакансии декабря

Количество компаний, которые предлагают возможность работать удаленно, продолжает расти. Работодатели в настоящее время настолько гибкие, что позволяют сотрудникам выбирать — работать удаленно или посещать офис.

Специалисты Robota.ua составили подборку таких предложений. Переходите на вакансии, знакомьтесь с условиями и выбирайте удобный формат работы.

Дистанционный менеджер по обслуживанию физических лиц в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Удаленно

Банк рассматривает на должность кандидатов с высшим образованием по экономическому направлению и опытом работы в продажах — от 1 года.

Будущий работник будет развивать и способствовать качественному дистанционному сопровождению персонального клиентского портфеля физических лиц; осуществлять продажу банковских товаров и удовлетворять потребности клиентов в банковских услугах; повышать уровень удовлетворенности обслуживания клиентов.

Инженер технической поддержки в Athletics

📍 Удаленно

Торговая сеть по продаже товаров для спорта и туризма ищет специалиста в департамент информационных технологий. Портрет идеального кандидата: высшее техническое образование; опыт работы в техподдержке пользователей — не менее 1 года; опыт и знание установки и поддержки Windows, Linux, MS Office и стандартного ПО; базовые знания сетевых протоколов и основ работы с сетью (TCP/IP, DNS, DHCP), опыт физического монтажа, настроек телефонии; знание аппаратной части ПК, настройка принтеров и другого офисного периферийного оборудования; опыт работы с торговым ІТ-оборудованием (кассы, термопринтеры, сканеры/принтеры ЖК) — желательно.

Senior Category Manager (Prom.ua) в Evo

📍 Киев/удаленно

Должность предусматривает тесное сотрудничество с командами по разработке, маркетингу, модерации, коммерческому департаменту. В перспективе построение собственной команды под развитие вверенной категории.

Для работодателя важны: опыт развития категории/направления в большом ритейле (желательно — e-commerce), ответственность за рост конкретных метрик; управленческий опыт — управление межфункциональными командами для достижения целей проекта; глубокое понимание инструментов онлайн-продаж, маркетплейсов, SEO, контент-стратегий и аналитики; умение анализировать рынок, данные продаж и поведение клиентов для принятия обоснованных решений.

Специалист по контекстной рекламе (Senior) в Rozetka

📍 Удаленно/Киев

Интернет-магазин ищет специалиста, в обязанности которого будет входить: работа с рекламными аккаунтами Google Ads, Meta Ads; расчет бюджетов для рекламных кампаний и источников трафика; контроль исполнения бюджета; работа с подрядчиками, постановка задач, контроль выполнения КРІ, переговоры; создание, ведение, контроль рекламных кампаний; сопровождение медийных запусков, планирование и отчетность.

PR-менеджер в «Ранок»

📍 Удаленно

Издательство приглашает на работу кандидатов с опытом работы в сфере PR, маркетинга; опыт организации коммуникационных мероприятий (желательно), написание пресс-релизов, статей для СМИ, управление социальными сетями; опытом работы с медиа, организации PR-кампаний, включая кризисный PR; грамотной речью, умением писать тексты разных форматов.

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Юрист в Starlight Media

📍 Удаленно/Киев

Украинская медиагруппа в сфере телевидения объявляет конкурс на вакансию и анонсирует, в частности, страхование здоровья за счет компании и возможность застраховать родных; программу поддержки молодых родителей; помощь корпоративному фонду StarLight Hope в экстренных ситуациях; программу льгот и бонусов от партнеров компании (в сервисных компаниях, салонах, спортзалах и т. п. ); широкие возможности обучения, личностного, профессионального и карьерного развития.

📍 Удаленно

Дистрибьютор детских товаров и игрушек ищет опытного специалиста для выполнения следующих задач: внедрение системы категорийного менеджмента; анализ рынка, конкурентов и потребителей для выявления новых трендов и прогнозирования изменений; внедрение системы ценообразования и контроль маржинальности; разработки стратегии продвижения B2B и B2C каналами; проведение переговоров с поставщиками и ключевыми клиентами для улучшения условий сотрудничества; участие в разработке маркетинговых программ: ATL и BTL-активностей.

Ведущий программист/архитектор 1С в «АТБ-маркет»

📍 Удаленно

Будущий работник может рассчитывать на трудоустройство на условиях гиг-контракта или в штат (есть возможность бронирования); ежегодный отпуск 24 календарных дня; возможность профессионального и карьерного роста; курсы повышения квалификации.

Финансовый менеджер в «Витмарк-Украина»

📍 Удаленно/гибридный формат

Украинский производитель соков и детского питания приглашает специалиста, специализирующегося на финансовой и управленческой отчетности и анализе. Среди обязанностей: анализ финансового состояния предприятия и результатов деятельности; подготовка и проверка управленческой отчетности; организация и контроль годового бюджета; ежемесячное планирование полного пакета операционных показателей и отчетности (P&L, BS, CF); поддержка и обеспечение успешного аудита финансовой отчетности в Big4; подготовка специальной аналитики/отчетности для бизнеса; активное участие в автоматизации процессов и усовершенствовании информационных систем.

PPC-специалист в «Е-Тендер»

📍 Удаленно

Группа ІТ-компаний объявляет об открытии вакансии. На что обращает внимание работодатель: опыт работы с Google Ads — от 2-х лет; глубокие знания Google Analytics, Google Tag Manager; опыт в настройке конверсионных целей и отслеживании действий на сайте; умение работать с большим объемом данных, умение анализировать данные и делать выводы; навыки работы с Excel и Google Sheets (для отчетности), понимание основ SEO; опыт работы с другими платформами (Meta Ads, YouTube, LinkedIn Ads); наличие сертификата Google Ads будет плюсом.

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