Работа на праздники: будут ли доплачивать украинцам в 2024 году — Finance.ua

Работа на праздники: будут ли доплачивать украинцам в 2024 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

Работа на праздники: будут ли доплачивать украинцам в 2024 году, freepik

Обычно для праздничных и нерабочих дней предусмотрены особые условия оплаты в соответствии с Кодексом законов о труде. Поскольку Рождество и Новый год приходятся на будни, украинцы имели бы дополнительные выходные или получили бы компенсацию за работу на праздники. Однако в 2024 году работники могут остаться без традиционных бонусов.

Об этом рассказывают Новини.Live.

Согласно статье 107 Кодекса законов о труде работа в праздничный или нерабочий день оплачивается вдвойне:

для командированных работников — по удвоенным сдельным ставкам;

для работников, чья оплата зависит от часовых или дневных ставок, — в размере двойной ставки;

работникам, получающим месячный оклад, — в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. В размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась свыше месячной нормы. Оплата производится за фактически отработанные часы в праздничные или нерабочие дни.

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Кроме двойной оплаты работники, которые трудятся в праздничный день, могут получить дополнительный выходной день по их выбору, однако этот день не будет оплачиваться.

Однако закон, принятый Верховной Радой в марте 2022 года, значительно изменил трудовое законодательство. Во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод граждан, определенных Конституцией. Согласно этому закону, все праздничные дни, прописанные в Кодексе законов о труде, были отменены.

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Из-за военного положения украинцы уже привыкли, что дополнительные выходные на праздники не предоставляются, даже если праздник выпадает на выходные. Поэтому третий год украинцы будут отдыхать только в установленные выходные дни.

В этом году Рождество и Новый год, которые приходятся на 25 декабря (среда) и 1 января (среда), в условиях военного положения будут считаться рабочими днями. В мирное время это были бы дополнительные выходные или можно рассчитывать на доплату за работу в эти дни. Однако война продолжается, поэтому эти дни остаются рабочими.

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