Имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги — Finance.ua

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Имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги

Личные финансы
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Имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги
Имеет ли работник право на доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги
Размеры доплат за совмещение профессий или исполнение обязанностей отсутствующего работника определяются в соответствии с условиями, прописанными в коллективном договоре.
Об этом напоминает Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.
Отмечается, что согласно статье 105 Кодекса законов о труде Украины работникам, выполняющим на том же предприятии, в учреждении, организации наряду со своей основной работой, оговоренной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии или должности или обязанности временно отсутствующего работника без увольнения от своей основной работы, производится доплата.
Размеры доплат устанавливаются в условиях, предусмотренных в коллективном договоре.
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Напомним, по законодательству Украины предусмотрены разные виды пенсий, каждый из которых предусматривает определенные требования к возрасту человека, продолжительности страхового стажа и особому статусу.
Что делать, когда не хватает:
  1. Доработать необходимое количество месяцев/лет.
  2. Докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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