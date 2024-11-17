Работа в выходные и праздничные дни: в одной из стран Европы предлагают повысить оплату труда — Finance.ua
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Работа в выходные и праздничные дни: в одной из стран Европы предлагают повысить оплату труда

Мир
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Работа в выходные и праздничные дни: в одной из стран Европы предлагают повысить оплату труда
Работа в выходные и праздничные дни: в одной из стран Европы предлагают повысить оплату труда
Члены Профсоюзной Альтернативы предложили увеличить оплату труда в 2,5 раза для работников, исполняющих свои обязанности в праздничные дни и коммерческие воскресенья.
Об этом пишет inpoland.
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Инициатива призвана обеспечить справедливое вознаграждение для тех, кто работает в то время, когда большинство отдыхает.

Что предшествовало

Профсоюзная Альтернатива отреагировала на предложение правительства ввести выходной на Сочельник (24 декабря) и отметила, что не стоит «спешно и на коленях писать регламент».

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Представители организации отметили, что большинство предприятий уже утвердили графики работы на декабрь, а сотни тысяч работников будут вынуждены работать в этот день часто без значительных надбавок.
Представители организации отмечают, что польские работники и так работают больше, чем их коллеги в других странах ЕС.
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По их мнению, вместо поспешных изменений в законодательстве депутаты должны сосредоточиться на создании условий справедливой оплаты труда в праздничные дни.
Они считают, что высокая оплата труда могла бы стать своеобразной компенсацией для людей, которые работают, когда другие отдыхают.
Напомним, средняя годовая зарплата в странах ЕС в 2023 году составила 37 900 евро (около 164 000 злотых).
По данным Евростата, средняя годовая зарплата в 2023 году в Польше составила 18 054 евро (по курсу на 7 ноября 2024 года — 78 100,07 злотых). Это примерно 6500 злотых в месяц.
По материалам:
inpoland
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