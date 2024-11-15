В Польше работают над изменениями для будущих водителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше работают над изменениями для будущих водителей

Мир
19
В Польше работают над изменениями для будущих водителей
В Польше работают над изменениями для будущих водителей
В Министерстве инфраструктуры рассматривают упрощение практической части экзамена для водителей, а именно отмену экзамена на маневровой площадке.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
В Польше давно обсуждают нормы, позволяющие получить водительское удостоверение с 17 лет. Однако оказывается, что это может быть не единственным изменением. Появилась информация, что Министерство инфраструктуры хочет акцентировать внимание на практическом экзамене по вождению, а точнее, на части, проводимой на маневровой площадке.
Еще 15 лет назад Международная комиссия по подготовке и экзамену на получение водительских прав (CIECA) отметила, что задачи, которые выполняет кандидат в водители во время практического экзамена на маневровой площадке, не влияют на качество навыков вождения. В организации утверждают, что это время лучше потратить на нормальную езду. Во многих странах Европейского Союза такого экзамена уже нет, потому что он не обязателен в ЕС.
Читайте также:

Платные дороги Европы: где расположены и сколько стоят

Автошколам дано время до 20 ноября, чтобы предоставить свои предложения о целесообразности использования данного экзамена именно в Польше. Затем будет выбран лучший вариант среди предложенных. Министерство рекомендовало принять во внимание действующие нормы таких стран, как Австрия, Чехия, Финляндия, Франция, Испания, Ирландия, Литва, Германия, Словакия, Швеция, Италия, где экзамен на площадке маневрирования не обязателен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.