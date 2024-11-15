В Польше работают над изменениями для будущих водителей — Finance.ua

В Польше работают над изменениями для будущих водителей Сегодня 04:01 — Мир

В Польше работают над изменениями для будущих водителей

В Министерстве инфраструктуры рассматривают упрощение практической части экзамена для водителей, а именно отмену экзамена на маневровой площадке.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

В Польше давно обсуждают нормы, позволяющие получить водительское удостоверение с 17 лет. Однако оказывается, что это может быть не единственным изменением. Появилась информация, что Министерство инфраструктуры хочет акцентировать внимание на практическом экзамене по вождению, а точнее, на части, проводимой на маневровой площадке.

Еще 15 лет назад Международная комиссия по подготовке и экзамену на получение водительских прав (CIECA) отметила, что задачи, которые выполняет кандидат в водители во время практического экзамена на маневровой площадке, не влияют на качество навыков вождения. В организации утверждают, что это время лучше потратить на нормальную езду. Во многих странах Европейского Союза такого экзамена уже нет, потому что он не обязателен в ЕС.

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Автошколам дано время до 20 ноября, чтобы предоставить свои предложения о целесообразности использования данного экзамена именно в Польше. Затем будет выбран лучший вариант среди предложенных. Министерство рекомендовало принять во внимание действующие нормы таких стран, как Австрия, Чехия, Финляндия, Франция, Испания, Ирландия, Литва, Германия, Словакия, Швеция, Италия, где экзамен на площадке маневрирования не обязателен.

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