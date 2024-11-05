Работа в ІТ: в каких категориях больше всего вакансий — Finance.ua

Работа в ІТ: в каких категориях больше всего вакансий Сегодня 12:02 — Личные финансы

Работа в ІТ: в каких категориях больше всего вакансий

В октябре компании опубликовали на jobs.dou.ua 5684 вакансии — рекорд с начала полномасштабного вторжения. Плюс 442 вакансии за месяц. В октябре кандидаты были значительно более активны: на 7 тысяч откликов больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает DOU.

Общее количество вакансий

Январь 2022 — октябрь 2024, dou.ua

Только 17 категорий в октябре имели незначительную негативную динамику по количеству вакансий, три остались на том же уровне, 34 категории имели прирост.

В категориях, касающихся работы с данными, рекорды с начала полномасштабного вторжения: 372 вакансии для аналитиков, 85 — Data Engineer, 65 — Data Science. 180 вакансий DevOps: больше было только в январе прошлого года. 256 вакансий для проджект-менеджеров и 259 для HR — рекорд с начала войны.

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Новый рекорд по количеству вакансий в маркетинге — 639 в октябре. Количество вакансий в Support почти достигло довоенного уровня — 194 в месяц. В отдельных технологиях прирост не очень большой, но тоже заметны несколько рекордов. В .NET и Java — больше двух лет — 169 и 146 соответственно.

Front-end, несмотря на значительный спрос у кандидатов, пока не растет — 262 вакансии в октябре. Снижение количества вакансий наблюдается в Android, Flutter, React Native, Salesforce.

Рекордное количество откликов на miltech-вакансии — 2728. В октябре в среднем на одну miltech-вакансию приходилось 11 откликов.

Количество miltech-вакансий и откликов на них

Динамика с апреля 2023 по октябрь 2024, dou.ua

Несмотря на рост вакансий, среднее количество откликов за месяц уменьшилось всего на 0,78 п.п. В общей сложности от кандидатов было на 7 тысяч откликов больше, чем в сентябре.

Среднее количество откликов на одну вакансию

Динамика с января 2022 по октябрь 2024, dou.ua

В 18 категориях в октябре увеличилось среднее количество откликов на вакансию, в одной осталось на том же уровне, в 35 незначительно уменьшилось. Наиболее конкурентной категорией остается Front-end — в среднем 114 откликов на вакансию в октябре. С июля их стремительно становится больше.

На втором месте — QA с 77,7 откликов. У них противоположная ситуация: с февраля конкуренция уменьшилась почти в полтора раза.

В среднем 54 откликов на вакансию Project Manager. Почти 50 — Java. Более 40 — Design, Android, Scrum Master, HR.

Среднее количество откликов на одну вакансию

dou.ua

Напомним, по словам директора по GR Ассоциации IT Ukraine Олега Сницаря, по состоянию на июль всего 1,5% сотрудников в ІТ были забронированы. Введение электронного бронирования намного упростило эту возможность. Однако эти цифры существенно не изменились.

Украинские ІТ-компании теряют из-за войны немалую часть своего дохода. Речь идет о 2 млрд грн ежемесячно.

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