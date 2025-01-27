Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта

Личные финансы
29
Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта
Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта
В Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Этот феномен является следствием структурных искажений на рынке труда.
Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Читайте также
«У нас по отдельным направлениям деятельности есть чрезвычайно большой дефицит кадров. Речь идет о рабочих специальностях, о людях, работающих в логистике. В то же время, когда мы говорим об экономических специальностях, юридических, журналистике, там достаточно большое количество людей, которые ищут работу и не могут найти», — рассказал эксперт.
Эта ситуация, по словам Пендзина, свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда. Первопричиной такой ситуации он называет проблемы с профессиональным образованием, в частности, с подготовкой на рабочие специальности.
Читайте также
Эксперт также отметил, что сейчас наблюдается острый дефицит работников традиционно мужских профессий. К примеру, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.

Справка Finance.ua:

  • Официальная безработица в Украине достигла исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. По состоянию на декабрь таких было всего 94,2 тысячи, из которых 75,8 тысячи — женщины.
  • Потребность работодателей в работниках продолжает расти. Только официально зарегистрированных вакансий в Украине 46,7 тысячи, что на 50% больше, чем было год назад.
Сохраняйте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.