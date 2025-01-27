Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта Сегодня 13:04 — Личные финансы

Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта

В Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Этот феномен является следствием структурных искажений на рынке труда.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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«У нас по отдельным направлениям деятельности есть чрезвычайно большой дефицит кадров. Речь идет о рабочих специальностях, о людях, работающих в логистике. В то же время, когда мы говорим об экономических специальностях, юридических, журналистике, там достаточно большое количество людей, которые ищут работу и не могут найти», — рассказал эксперт.

Эта ситуация, по словам Пендзина, свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда. Первопричиной такой ситуации он называет проблемы с профессиональным образованием, в частности, с подготовкой на рабочие специальности.

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Эксперт также отметил, что сейчас наблюдается острый дефицит работников традиционно мужских профессий. К примеру, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.

Справка Finance.ua:

Официальная безработица в Украине достигла исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. По состоянию на декабрь таких было всего 94,2 тысячи, из которых 75,8 тысячи — женщины.

Потребность работодателей в работниках продолжает расти. Только официально зарегистрированных вакансий в Украине 46,7 тысячи, что на 50% больше, чем было год назад.

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УНІАН По материалам:

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