Миллионы безработных и много вакансий: что с рынком труда — мнение эксперта
В Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Этот феномен является следствием структурных искажений на рынке труда.
Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
«У нас по отдельным направлениям деятельности есть чрезвычайно большой дефицит кадров. Речь идет о рабочих специальностях, о людях, работающих в логистике. В то же время, когда мы говорим об экономических специальностях, юридических, журналистике, там достаточно большое количество людей, которые ищут работу и не могут найти», — рассказал эксперт.
Эта ситуация, по словам Пендзина, свидетельствует о существенном структурном искажении рынка труда. Первопричиной такой ситуации он называет проблемы с профессиональным образованием, в частности, с подготовкой на рабочие специальности.
Эксперт также отметил, что сейчас наблюдается острый дефицит работников традиционно мужских профессий. К примеру, сейчас логистические компании вынуждены открывать курсы для женщин по обучению управлению грузовым транспортом.
Справка Finance.ua:
- Официальная безработица в Украине достигла исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный. По состоянию на декабрь таких было всего 94,2 тысячи, из которых 75,8 тысячи — женщины.
- Потребность работодателей в работниках продолжает расти. Только официально зарегистрированных вакансий в Украине 46,7 тысячи, что на 50% больше, чем было год назад.
Сохраняйте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.
Выбрать депозит
Поделиться новостью