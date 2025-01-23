Дополнительная работа: плюсы подработки и когда лучше от нее отказаться — Finance.ua

Дополнительная работа: плюсы подработки и когда лучше от нее отказаться
Подработка — идеальный вариант дополнительного дохода. Часто основная работа дает необходимые социальные гарантии и возможности для развития, но не помогает в полной мере закрывать все финансовые потребности, тогда на помощь приходит подработка. Но дополнительная занятость подходит не всем и в некоторых случаях наоборот — может сыграть с вами злую шутку.
Специалисты robota.ua собрали все плюсы подработки и рассказываем, когда лучше не браться за еще одну работу.
Плюсы подработки
Основной и безоговорочный плюс подработки — дополнительный доход. Но смотреть в сторону подработки нужно, если у вас есть и другие аргументы «за».
Наличие ресурса
Если до или после основной работы у вас достаточно свободного времени и сил для выполнения дополнительной работы, то можно рассмотреть поиск подработки. Но здесь важно помнить о work-life balance. Ведь выходные и свободное от работы время очень важны. Нужно отдыхать и восстанавливать свои ресурсы, чтобы не навредить здоровью.
Достижение финансовой цели
Если у вас есть краткосрочная финансовая цель и подработка необходима для ее достижения — это еще один аргумент в пользу подработки. Так у вас будет мотивация, а по достижении цели вы вернетесь к привычному ритму жизни и работы.
Отсутствие запрета
Принимать решение о дополнительной работе нужно только тогда, когда это не отразится негативно на вашей основной работе. Если ваш работодатель не запрещает подработку, то только тогда вы можете смотреть в ее сторону.
Наличие навыков и умений
Если у вас есть навыки и умения, которые не востребованы по основному месту работы по разным причинам, но вы хотите их реализовать и найти им применение на практике, то подработка — отличная возможность.
Поддержка
Важно, чтобы ваше решение заняться дополнительной работой поддерживали близкие и родные. Особенно если в семье все привыкли, что какую-то домашнюю работу всегда выполняете вы, а при подработке времени на нее может не остаться.
Когда от подработки лучше отказаться
Потребность в дополнительном заработке все же не способна перекрыть все аргументы «против». Поэтому во время принятия решения о подработке обращайте внимание и на них.
Ненормированный рабочий график
Если на текущем месте работы у вас происходят переработки или форс-мажоры, которые нужно решать во внерабочее время, то подработку в такой график втиснуть почти невозможно.
Сложные личные обстоятельства
Если вы самостоятельно воспитываете маленького ребенка или ухаживаете за старшими родственниками, то совместить это с дополнительной работой будет непросто.
Изменения в основной работе
Если вы недавно вышли на работу, у вас сменился руководитель или зона ответственности, то основная работа потребует всего вашего внимания и максимальной вовлеченности. В таком случае времени на подработку у вас не будет.
Какую подработку выбрать
Если аргументы «за» перевесили и вы в поисках подработки, рекомендуем обращать внимание на следующие виды дополнительной занятости:
- С возможностью регулировки загруженности (курьер, водитель такси, дизайнер, копирайтер
и т. д.). Здесь вы сами будете определять, сколько времени готовы потратить на дополнительную работу и какой заработок за нее получите.
- С возможностью профессионального развития (лектор, программист, SMM-специалист). Такая работа касается вашей основной сферы и дает возможность еще больше прокачать свои профессиональные навыки.
- С возможностью попробовать новую область. Если вы давно хотите сменить сферу деятельности, можете сначала попробовать свои силы в ней. Это поможет познакомиться с реальными рабочими процессами и понять, подходит ли она вам.
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