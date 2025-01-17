Зарплаты украинцев за год выросли на 20%, — Минэкономики Сегодня 15:04

Зарплаты украинцев за год выросли на 20%, — Минэкономики

Средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 г. выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Таким образом, номинальный рост зарплат в 2024 году был выше предыдущих ожиданий правительства (20 581 гривен). Рост реальных зарплат также превысил ожидания (12%).

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Минэкономики по-прежнему прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном исчислении зарплаты вырастут на 8,1%.

Телюпа сообщил, что в правительстве прогнозируют инфляцию в 2025 году на уровне 9,5% (декабрь к декабрю). В то же время прогноз роста ВВП также остается без изменений — 2,7%.

Справка Finance.ua:

По данным work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю).

По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США).

По последним данным Государственной службы статистики, за 9 месяцев 2024 года среднемесячная заработная плата штатных работников составила 20 592 грн.

Налоговая нагрузка на зарплаты украинцев выросла в декабре. К примеру, если начислено 8 тыс. гривен минимальной зарплаты, то с нее военный сбор составит 5% или 400 гривен (ранее было 1,5%), НДФЛ 18% - 1 440 гривен и ЕСВ (платит работодатель) 22% - 1 760 гривен. Таким образом, на руки человек получит 6 160 гривен, а еще 1 760 гривен заплатит дополнительно работодатель. Это означает, что налоговая нагрузка на фонд заработной платы выросла с 41,5% до 45%.

В Минэкономики оценивают рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году в 3,6%.

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