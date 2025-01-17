Кому и где сейчас предлагают самые высокие зарплаты в Украине — Finance.ua

Кому и где сейчас предлагают самые высокие зарплаты в Украине Сегодня 08:06 — Личные финансы

Кому и где сейчас предлагают самые высокие зарплаты в Украине

Рынок труда в Украине в 2024 году продолжает адаптироваться к вызовам от войны и ее последствий.

Как говорится в аналитике OLX Работа , несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и соискателей работы демонстрирует умеренный рост. Положительная динамика зарплат и увеличение количества вакансий свидетельствуют о поиске рынком новых точек равновесия.

2024 год отметился ростом спроса на квалифицированных специалистов и в то же время углублением дефицита кадров. Высокие зарплаты — не всегда главный критерий при выборе места работы. Среди других, не менее важных — безопасное место работы, социальный пакет и возможность бронирования.

По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США). За год зарплата выросла на 12,5%. По данным Госстата, годовая инфляция в Украине по состоянию на начало декабря составила 11,2%.

В 2021 году средняя зарплата в Украине на декабрь составила 17 453 грн. По тогдашнему курсу это равнялось 641 долл. США. Таким образом, с 2021 года в гривнах зарплата выросла на 13%, а в долларах снизилась на 25%.

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По регионам ситуация отличается. К примеру, в Херсонской области зарплата выросла на 45% за год и составляет 22 000 грн. В Черновицкой области выросло на 34% - 21 500 грн. Рост медианной зарплаты на треть зафиксирован также в Хмельницкой (20 000 грн), Львовской и Ивано-Франковской (22 500 грн) областях. Кроме этого, в двух последних областях самый высокий уровень медианной зарплаты по стране.

В крупнейших городах ситуация похожая. Самую высокую медианную зарплату в Украине могут предложить во Львове и Киеве — 22 500 грн (+22% и +13% за год соответственно). В Днепре зарплата за год выросла на 17%, но составляет 20 500 грн.

За год больше всего выросла медианная зарплата у таких специалистов:

дизайнеров (+64%),

SMM-менеджеров (+62%),

мастеров по ремонту компьютерной техники (+56%),

электриков (+50%),

монтажников (+48%).

Учитывая, что в целом зарплаты выросли, лишь в немногих профессиях зафиксировано падение предлагаемого оклада, да и то незначительное. Больше всего (-10%) потеряли фасадщики. Уменьшилась также зарплата у сторожей (-8%), репетиторов (-5%), сборщиков мебели (-4%) и рихтовщикови (-4%).

Как изменилось предложение

В 2024 году количество предложений о работе на портале OLX Работа выросло на 6%, если сравнивать с 2023 годом, при этом количество откликов соискателей выросло на 4%. Среди самых больших городов ситуация кардинально разная. Во Львове количество вакансий по сравнению с 2023 г. снизилось на 10%, а количество откликов возросло — на 11%.

Вместе с тем в Киеве объявлений о работе увеличилось на 19%, но откликов стало меньше на 6%. В Днепре выросло как количество вакансий (6%), так и откликов соискателей (8%).

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Существенно возросло предложение удаленной работы. Количество объявлений по сравнению с 2023 годом выросло на 31%. Медианная зарплата также изменилась и составляет 19 100 грн (+16% за год). Спрос при этом несколько снизился — -3% по сравнению с 2023 годом.

Наиболее популярными среди соискателей стали профессии:

менеджер интернет-магазина;

упаковщик на производстве;

копирайтер;

комплектовщик;

сторож.

Труднее всего закрыть вакансии:

аудитора;

фармацевта;

автоэлектричество;

конструктора;

стоматолога.

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