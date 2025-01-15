Сокращение зарплаты в 2024 году испытал каждый десятый украинец — Finance.ua
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Сокращение зарплаты в 2024 году испытал каждый десятый украинец

Личные финансы
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Сокращение зарплаты в 2024 году испытал каждый десятый украинец
Сокращение зарплаты в 2024 году испытал каждый десятый украинец
Как показало исследование, у 41% работников уровень оплаты не изменился по сравнению с 2023 годом. Положительные изменения в размере заработной платы ощутили 46% сотрудников. О сокращении зарплаты рассказали 13% украинцев.
Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами компании GRC.ua в сентябре-ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 9343 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крыма.

Бизнес сохранял зарплаты работникам

В прошлом году вторым по приоритетности стало стремление бизнеса сохранить оплату труда сотрудников на конкурентном уровне. 65,5% опрошенных работодателей озвучили, что они уделяют этому много усилий.
«Большинство компаний понимают, что поиск талантов и наем новых работников становится сложнее и из-за дефицита кадров на рынке труда, и из-за завышенных ожиданий зарплат новыми работниками. Эффективным решением этой проблемы является удержание существующих работников».
Интересно то, что год назад меры по сохранению зарплаты были не столь приоритетными для бизнеса, занимая лишь пятую строчку среди приоритетных задач. Меньше четверти (24,1%) опрошенных в 2023 году компаний подчеркнули важность этого направления бизнеса", — отмечают исследователи.
Сокращение зарплаты в 2024 году испытал каждый десятый украинец
Однако в сложных экономических условиях бизнес, если и повышал заработные платы, делал это осторожно. Значительное повышение денежных компенсаций на 31% и более ощутило ограниченное количество работников. Только 3% респондентов ответили, что стали получать зарплату, повышенную на 31% и больше. Среди тех, кому увеличили зарплату, больше тех, у кого размер компенсации повысился на 11−20%.
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Зарплата остается одним из ключевых вопросов для работников. Она является главным удерживающим фактором на рабочем месте, а также решающим при поиске работы. Почти половина опрошенных украинцев (45%) озвучили, что не могут найти работу с достойной оплатой, и это основная проблема при трудоустройстве.
Сокращение зарплаты в 2024 году испытал каждый десятый украинец
Несмотря на непростой период, украинцы не готовы снижать свои зарплатные пожелания даже тогда, когда у них возникнут проблемы с трудоустройством. Это намерение озвучили 70% респондентов, и этот показатель увеличился на 8% по сравнению с 2023 годом.
Среди тех, кто готов уступить некоторую часть своей зарплаты, больше тех, кто готов получать на 5% меньше, чтобы трудоустроиться.

Справка Finance.ua:

  • Налоговая нагрузка на зарплаты украинцев выросла в декабре. К примеру, если начислено 8 тыс. гривен минимальной зарплаты, то с нее военный сбор составит 5% или 400 гривен (ранее было 1,5%), НДФЛ 18% - 1 440 гривен и ЕСВ (платит работодатель) 22% - 1 760 гривен. Таким образом, на руки человек получит 6 160 гривен, а еще 1 760 гривен заплатит дополнительно работодатель. Это означает, что налоговая нагрузка на фонд заработной платы выросла с 41,5% до 45%.
  • По данным work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю).
По материалам:
Finance.ua
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