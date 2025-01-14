В каких секторах больше всего возросла зарплата в декабре (инфографика) — Finance.ua

В каких секторах больше всего возросла зарплата в декабре (инфографика) Сегодня 16:05 — Личные финансы

В каких секторах больше всего возросла зарплата в декабре (инфографика)

В последний месяц 2024 года сезонные факторы ярко проявляли себя на рынке труда: рождественско-новогодние праздники традиционно притормозили наем. Поэтому в декабре количество вакансий на сайте уменьшилось на 19%. Единственной категорией, не коснувшейся этой тенденции, стала «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны Украины.

Количество кандидатов также сократилось — на 6%. Благодаря определенной синхронности соискателей и работодателей показатель конкуренции остался на уровне ноября. Поэтому те работодатели, которые нанимают, не ощутили снижения активности кандидатов.

Чем еще отличился рынок труда в декабре — рассказываем со ссылкой на исследование от work.ua.

К концу года выросли зарплаты

Один из немногих показателей, выросший в последний месяц 2024 года, — это зарплаты. В декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю). Видим, что это изменение в значительной степени связано с вакансиями от Сил обороны.

Тенденция проявила себя во всех областях — лидерах, кроме Харьковской, где этот показатель остался на отметке 20 000 грн. В остальных регионах есть следующие цифры:

25 250 (+250 грн до ноября) — Киевская область;

24 000 (+1 500 грн) — Львовская;

22 500 грн (+500 грн) — Днепропетровская;

22 000 грн (+500 грн) — Одесская.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

«Недвижимость» — 50 000 грн, +14%;

«Юриспруденция» — 22 500 грн, +13%;

«Управление персоналом, HR» — 27 000 грн, +8%;

«Телекоммуникации и связь» — 26 920 грн, +6%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 47 500 грн, +6%.

В декабре работы стало дольше только в Силах обороны

В декабре работодатели разместили на Work.ua 88 864 предложения работы, что на 19% меньше, чем в ноябре.

Уменьшение количества работы видим во всех областях и категориях вакансий, за исключением «Охрана, безопасность» (6 760 предложений работы, +1% к ноябрю).

Как и в прошлом месяце, есть прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам — 3 194, +9%.

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Хотя кандидатов стало меньше, конкуренция держит планку

В декабре на сайте Work.ua на 6% уменьшилось количество кандидатов, активно искавших работу. Однако из-за того, что и вакансий стало меньше, показатель конкуренции удержался на уровне последних четырех месяцев. Поэтому работодатели, продолжившие наем в декабре, не ощутили значительного влияния сезонных факторов.

Как и в случае с вакансиями, уменьшение количества соискателей наблюдается во всех областях и категориях, за исключением «Сельское хозяйство, агробизнес», где количество кандидатов не изменилось.

Демографический портрет срискателей остается постоянным.

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В декабре соискатели направили больше откликов на вакансии Сил обороны

Специалисты поделились результатами работы раздела work.ua/zsu/

В декабре впервые, хоть и незначительно, сократилось количество подразделений, имеющих хотя бы одну вакансию, — 774, на 2% меньше, чем в ноябре. В то же время выросло общее количество вакансий от Сил обороны — 7 626 предложений. В основном вакансии предусматривают работу в категориях «Охрана, безопасность», «Транспорт, автобизнес», «Телекоммуникации и связь», «Медицина, фармацевтика», «Рабочие специальности, производство». Количество откликов на вакансии Сил обороны выросло на 5%. Охотнее всего соискатели откликаются на вакансии в категориях «Продажа, закупка», «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденция». В декабре 41% откликов на вакансии Сил обороны направили женщины, 59% — мужчины.

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