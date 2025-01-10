Подборка интересных вакансий для удаленной работы — Finance.ua

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Подборка интересных вакансий для удаленной работы

Личные финансы
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Подборка интересных вакансий для удаленной работы
Подборка интересных вакансий для удаленной работы
Удаленная работа требует от работников дисциплины, отличных навыков управления временем и самомотивации. Конечно, работать удаленно могут представители не всех профессий. Однако те, кто уже попытался работать удаленно, не отрицают преимущества такого формата работы.
Для кандидатов, ценящих баланс между работой и личной жизнью, специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий. Обратите внимание, что некоторые работодатели предлагают кандидатам выбрать: работать удаленно или в гибридном формате.

Категорийный менеджер Kiddisvit

📍 Удаленно или в офисе в Днепре и Киеве
Дистрибьютор детских товаров и игрушек ищет опытного специалиста для выполнения следующих задач: внедрение системы категорийного менеджмента; анализ рынка, конкурентов и потребителей для выявления новых трендов и прогнозирования изменений; планирование и реализация ключевых финансовых и коммерческих показателей: бюджеты закупки, плановая оборотность, продажи; разработка стратегии продвижения по B2B и B2C-каналам; проведение переговоров с поставщиками и ключевыми клиентами по улучшению условий сотрудничества; участие в разработке маркетинговых программ: ATL и BTL-активностей.
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Аналитик Управления финансового моделирования и экономического анализа в NovaPay

📍 Удаленно или гибридный формат работы
Финансовая компания «НоваПэй» (группа компаний «NOVA») ищет специалистов с опытом работы в должности аналитика (от 2-х лет) для выполнения следующих обязанностей: построение моделей для оценки финансовых результатов и эффективности бизнеса, продукта/сервиса, процесса; оценка клиентских сегментов; финансовое моделирование; участие в автоматизации формирования отчетов о направлении деятельности подразделения; подготовка презентаций.

Senior Android Developer (Kyivstar TV) в 1+1 media

📍 Удаленно или в офисе в Киеве
На работу приглашают специалиста для обеспечения развития проектов и поддержки рабочих процессов. Среди обязанностей: разработка и поддержка приложений для разных устройств и платформ Android; подготовка дизайна решения; разработка и модификация плеера для потокового видеоконтента; проверка функций при разработке; подготовка процедуры приемного тестирования (ATP); тестирование на соответствие требованиям ATP и TOL.

Контент-менеджер в Maudau

📍 Удаленно
Украинская технологическая компания предлагает присоединиться к команде. Шанс получить работу есть у специалистов с опытом работы контент-менеджером (от 1-го года); высоким уровнем навыков редактирования и перевода текстов; навыками работы с графическими редакторами — Photoshop или другие; продвинутых пользователей в работе с поисковиками, которые способны качественно анализировать и структурировать найденную информацию; опытом работы с разными CMS.

Talent Sourcer в IT Craft

📍 Удаленно
IT-компания приглашает на работу специалиста, заинтересованного в развитии в сфере рекрутинга. Какие задачи ждут будущего работника: активный поиск потенциальных кандидатов с использованием разных источников и методов; скрининг резюме в соответствии с требованиями вакансии; ведение и обновление данных кандидатов в системе ATS; анализ и исследование рынка; подготовка соответствующих отчетов; участие в размещении описаний вакансий и других процессах рекрутинга.

Начальник отдела организации продаж сети банка Управление продаж Департамента малого и среднего бизнеса в «Укргазбанк АБ»

📍 Удаленно
Откликайтесь на вакансию, если у вас есть высшее образование по специальности «Экономика"/"Финансы"/"Менеджмент"/"Учет и аудит»); опыт работы (от 3-х лет); знание линейки основных банковских продуктов для клиентов МСБ; занимались организацией эффективной работы структурных подразделений сети банка с клиентами малого и среднего бизнеса; опыт в налаживании коммуникации с людьми; являетесь уверенным пользователем Word, Excel, PowerPoint, Scrooge, WebBank. Будущему работнику важно иметь обустроенное рабочее место на дому и стабильный быстрый интернет.

Head of SEO в Promodo

📍 Удаленно или в гибридном формате в одном из офисов в Киеве, Львове и Харькове
Агентство диджитал-маркетинга в Украине открывает вакансию. Среди задач: разработка и реализация стратегических планов отдела в соответствии с бизнес-целями; обеспечение выполнения финансовых показателей отдела; построение эффективного взаимодействия между разными департаментами внутри компании; анализ рынка и конкурентной среды для выявления новых возможностей и развития SEO; построение и оптимизация процессов; разработка и реализация маркетинговой стратегии популяризации услуги.

Специалист по проверке документов в «А-банк»

📍 Удаленно
Ищут специалиста, который будет: проверять документы, сканкопии/фото документов, фото клиентов; вести работу с мошенническими кейсами; звонить клиентам; работать с подтверждением операций и исполнительными документами; редактировать базы данных клиентов.
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Business Analyst в «Фора»

📍 Удаленно
К сотрудничеству приглашают специалиста, который будет: работать с требованиями (выявлять, собирать, структурировать и проводить анализ требований), анализировать возможные сценарии для их реализации; технические задания с участниками рабочих групп и заказчиками.

Creative Marketing Specialist (Legit) в Genesis

📍 Удаленно или в офисе в Киеве
Legit — медиакомпания в составе группы бизнесов Genesis ищет специалиста. Должность подразумевает координацию процессов создания креативов, тестирование маркетинговых гипотез, анализ метрик и поиск путей привлечения многомиллионной аудитории.
Работодатель предлагает: услуги корпоративного врача, а после испытательного срока — медицинское страхование; всю необходимую для работы технику; компенсацию лучших на рынке курсов, корпоративные онлайн-митапы и лекции, обширную библиотеку, внутренние школы для сотрудников; бесплатные тренировки по волейболу, баскетболу, боксу, йоге и стретчингу, а также корпоративные скидки на абонементы в спортзалы.
По материалам:
Finance.ua
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