15 вакансий для тех, кто ищет работу в новом году — Finance.ua

15 вакансий для тех, кто ищет работу в новом году Сегодня 14:05 — Личные финансы

15 вакансий для тех, кто ищет работу в новом году

Новый год — отличный повод для перемен в жизни. Например, для поиска работы, которая будет вдохновлять и приносить удовольствие.

Work.ua собрал вакансии из разных сфер, на которые можно откликнуться даже без опыта на аналогичной должности. Это отличная возможность для людей, которые хотят сменить профессию или еще только ищут себя на профессиональном пути.

Удаленная работа

📍 Дистанционно

Netpeak Group приглашает кандидатов на начальную позицию в компании, поэтому не ожидают от соискателей опыта работы в технической поддержке и готовы всему научить. Тем не менее, специалисту пригодится опыт работы, связанный с коммуникацией с людьми, а также желание разобраться в принципах работы с VPN, screen shooter и ticket системами. Компания предлагает гибкий график работы с возможностью начинать рабочий день с 8:00 до 10:00 и завершать с 17:00 до 19:00.

📍 Дистанционно или в Киеве

Aweb, агентство интернет-маркетинга, приглашает в команду начинающего специалиста, который хочет достичь вершин в продаже сложных B2B-услуг. От кандидата ожидают стремления проникать в сущность вещей и процессов и умение грамотно общаться. Будущий сотрудник сможет выбрать гибридный или дистанционный формат работы.

📍 Дистанционно

💳 25 000−28 000 грн

Телерадиокомпания «Люкс» в поисках «крутого коллеги, который шарит за киберспорт и игровую индустрию в целом и сможет это доступно изложить текстом для съемки коротких видео»! От кандидата ожидают интерес к киберспорту, осведомленность в последних новинках индустрии видеоигр, грамотный украинский, понимание трендов. Работа удаленная, но есть возможность работать из офиса во Львове или Киеве, где есть бесперебойный свет, интернет, кухня и укрытие.

📍 Дистанционно

«Юридическая сотня» — объединение юристов, которые с 2014 года помогают военным, ветеранам и их семьям.

Кандидату предлагают гибкий график работы, оплачиваемые отпуска и больничные, профессиональное развитие и обучение. Среди обязанностей: устные юридические консультации по горячей линии организации, представительство в органах государственной власти и судах, а также проведение вебинаров, тренингов, предоставление комментариев для СМИ, подготовка других информационных материалов организации.

📍 Дистанционно

💳 20 000 грн

Эта вакансия в банке «ПУМБ» подходит для тех, кто хочет получить первый опыт работы в банковской сфере и ищет возможности для профессионального развития. Главная задача специалиста — качественная презентация и продажа новых продуктов банка клиенту в телефонном режиме. Соискателям предлагают оплачиваемое обучение с опытными тренерами, постоянные курсы и тренинги от банка, необходимую для работы технику, оплачиваемые больничные, сессия и 28 дней ежегодного отпуска.

Вакансии в Киеве, Запорожье, Ивано-Франковске

📍 Киев

💳 7 200 — 10 000 грн

Если вы любите животных и хотите им помогать, присоединяйтесь к команде организации «Котоносики». Здесь ищут надежного человека, который будет лечить котиков по назначению врачей, убирать и ухаживать за ними. Работа оплачиваемая — 600 грн за смену. График посменный — не менее 3 рабочих дней в неделю с 09:00 до 18:00.

📍 Киев

💳 22 449 грн (надбавки, доплаты, премии и компенсации в соответствии с Законом Украины «О государственной службе»)

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека ищет специалиста с высшим образованием, который свободно владеет государственным языком. Знание английского будет преимуществом. Работа ответственная — рассмотрение обращений, поступающих от принудительно депортированных и перемещенных лиц за пределы территории Украины; подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов; проведение мониторинговых визитов о нарушении прав принудительно депортированных лиц и перемещенных за пределы территории Украины.

📍 Киев

Laba, международная бизнес-школа, ищет специалиста по проекту для креативщиков Skvot. Работодатель готов обучать и инвестировать в нового сотрудника, оказывать поддержку и все необходимые инструменты. В Laba Group предлагают широкий пакет бенефитов: доступ ко всем курсам, оплата 50% спорта, английского, лекарственным услугам и внешнему обучению, $500 на покупку MacBook через определенный период работы в компании.

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📍 Киев

«Клуб Добродіїв» — это всеукраинская благотворительная организация, помогающая детям с 2016 года. Здесь ищут дизайнера, владеющего Figma, Illustrator, Photoshop. Из личных качеств приветствуются креативность, самостоятельность и умение эффективно планировать рабочее время.

📍 Киев

1+1 media — один из крупнейших медиа-бизнесов Восточной Европы. Здесь ищут человека, желающего получить опыт в рекрутинге: познакомиться с процессом поиска и подбора персонала, научиться проводить телефонные собеседования, участвовать в процессе адаптации персонала и т. д.

📍 Киев

💳 21 900−24 000 грн

Ajax Systems — украинская компания, разрабатывающая и производящая системы безопасности с возможностями умного дома. В настоящее время здесь открыт набор работников по рабочим специальностям на полный цикл производства. Так что если у вас не было опыта работы на производстве — можете научиться новой профессии под руководством опытных наставников.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, возможность профессионального и карьерного роста с последующим повышением дохода.

📍 Ивано-Франковск

💳 22 000−28 000 грн

В доставку Сильпо и LOKO приглашаются энергичные комплектовщики. Задача работника — аккуратная комплектация товаров и вежливое общение с гостем. Компания гарантирует бесплатное страхование жизни, скидки на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений, скидки на собственное производство «Сільпо». Возможен индивидуальный график.

📍 Запорожье

💳 17 000−18 000 грн

«Первая Пекарня Твоего Города» ищет коллегу, который будет выполнять следующие обязанности: формирование и выпекание изделий в соответствии с технологическими картами (без замеса теста), контроль качества изделий, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. График работы: 4/2, 3/3, 2/2 с 06:00 до 18:00.

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📍 Киев

💳 55 000−70 000 грн

Хотите, как Святой Николай, доставлять посылки, наполненные радостью и заботой? Тогда вакансия в «Новая Почта» — то, что нужно! Основные обязанности: доставка и забор посылок по сети почтоматов, оформление сопроводительных документов, ведение маршрутных листов. Для этой работы важно иметь водительское удостоверение и собственное авто, хорошо знать дороги Киева.

📍 Киев

«Львовская мастерская Шоколада» приглашает ответственного, коммуникабельного и пунктуального официанта. Компания предлагает официальное трудоустройство, компенсацию стоимости обедов, корпоративные скидки. График работы: 3/3 с 8:00 до 20:30.

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