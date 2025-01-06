Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов — Finance.ua
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Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов

Личные финансы
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Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов
Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов
Начало года — лучший месяц для старта карьеры. Специалисты robota.ua подготовили подборку стажировок для тех, кто только начинает делать первые шаги к своей карьере.
Если хотите узнать больше об обязанностях, процессах, условиях, требованиях — переходите на вакансии и знакомьтесь с предложениями.

ESG Intern, Operational Risks and Sustainability в KPMG

📍Киев
Международная организация независимых профессиональных фирм, которые предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги, ищет специалиста, который будет помогать команде службы устойчивого развития в реализации консультационных проектов; участвовать в комплексных проектах с фокусом на устойчивое развитие и оценку ESG; будете готовить стратегии устойчивого развития для частных компаний, организаций государственного сектора и правительства; участвовать в разработке новых услуг; готовить презентационные материалы и предложения для потенциальных клиентов. Стажеры будут иметь возможность работать за границей.
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Джуниор-специалист по работе с бизнес-клиентами в ProCreditBank

📍Киев
Банк приглашает на стажировку студентов 4 или 5 курсов, желающих получить международный опыт работы. Стажировка предполагает интенсивное обучение по комплексному и качественному обслуживанию бизнес-клиентов; участие в реальных переговорах с клиентами; ознакомление с финансовым анализом и основными показателями компаний на реальных кейсах; возможность работать full-day & half-day.
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Младший специалист банка в ProCreditBank

📍Киев
Также банк предлагает кандидатам с высшим образованием или тем, кто заканчивает обучение, пройти ProCredit Onboarding Programme — оплачиваемую программу адаптации, которая проходит в группах около 15 участников и предусматривает индивидуальный подход к каждому. Во время программы будет возможность узнать влияние банковской сферы на общество, философию и этику, экологическое направление в работе и финансовую математику.
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Торговый представитель (стажер) в «1001 Мелочь»

📍Запорожье
Ищут ответственного и коммуникабельного человека, который будет выполнять план и поставленные задачи; посещать торговые точки по маршруту и ​​формировать заказ; увеличивать клиентскую базу; расширять ассортимент в торговых точках; контролировать дебиторскую задолженность.
Работодатель предоставляет служебный автомобиль для работы в области, обеспечивает мобильной связью и планшетом.
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Интерн отдела бухгалтерского аутсорсинга в Forvis Mazars в Украине

📍Киев
Компания предлагает кандидатам без опыта работы начать карьеру. Стажировка включает работу над выполнением следующих задач: ведение учета первичной документации и проверка ее заполнения; проведение банковских выписок; подготовка платежных поручений; работа с программами 1С и Medoc/"Вчасно".
Стажировка оплачивается, продлится 3−4 месяца. Есть возможность совмещать обучение и практику, а после успешного прохождения стажировки — занять позицию младшего бухгалтера.
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Internship Program in IT Department в Nestle Ukraine

📍Львов
Международная компания приглашает студентов 3−6 курсов, владеющих английским языком на уровне Intermediate/Upper-Intermediate, принять участие в программе стажировки в ІТ-отделе. Старт — январь 2025 года. Длительность — 6 месяцев.
Для работодателя важны: знание современных информационных систем, веб-ориентированного программного обеспечения; знание ПК, оргтехники, топологии внутренней компьютерной и телефонной сети.
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Digital Marketing Project Manager (стажер) в Publicis Groupe Ukraine

📍Киев
Международное performance marketing-агентство приглашает в команду. Будущий стажер будет участвовать в реальных проектах агентства по разработке комплексной стратегии и тактики рекламных кампаний; поможет менеджеру в подготовке комплексного предложения и презентации его клиенту.
На что обращает внимание работодатель: базовые знания по основам маркетинга и инструментов Performance Digital;
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Sales Intern в «BAT Украина»

📍Киев
BeTalent Sales — это оплачиваемая программа стажировки от «BAT Украина» и возможность начать успешную карьеру в сфере продаж, а также приобрести практические навыки в международной компании. Длительность стажировки — 3 месяца.
Кто имеет возможность пройти стажировку: студенты 4−6 курсов или недавние выпускники, которые владеют английским языком на уровне Intermediate, готовы работать full-time; имеют водительское удостоверение или готовы его быстро получить.
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Стажер в отдел продаж с/х техники в «Агроальянс»

📍Киев
На стажировку приглашают кандидатов с минимальным опытом работы в продажах. Среди обязанностей: общение по телефону с имеющимися и потенциальными клиентами; работа с нынешней, а также развитие новой клиентской базы региона; ведение отчетной документации; участие в маркетинговых мероприятиях.
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Интерн по инженерному маркетингу в HILTI

📍Киев
Лидер в области передовых технологий профессионального строительства объявляет конкурс на вакансию. Ожидания от кандидатов: опыт работы с государственными строительными нормами; понимание базовых инженерных расчетов. Рассматривают студентов последних курсов или аспирантов; обучение в сфере строительства и знание английского будет преимуществом.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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