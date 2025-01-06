Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов — Finance.ua

Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов Сегодня 14:05 — Личные финансы

Самые интересные стажировки января: какие компании ищут молодых специалистов

Начало года — лучший месяц для старта карьеры. Специалисты robota.ua подготовили подборку стажировок для тех, кто только начинает делать первые шаги к своей карьере.

Если хотите узнать больше об обязанностях, процессах, условиях, требованиях — переходите на вакансии и знакомьтесь с предложениями.

ESG Intern, Operational Risks and Sustainability в KPMG

📍Киев

Международная организация независимых профессиональных фирм, которые предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги, ищет специалиста, который будет помогать команде службы устойчивого развития в реализации консультационных проектов; участвовать в комплексных проектах с фокусом на устойчивое развитие и оценку ESG; будете готовить стратегии устойчивого развития для частных компаний, организаций государственного сектора и правительства; участвовать в разработке новых услуг; готовить презентационные материалы и предложения для потенциальных клиентов. Стажеры будут иметь возможность работать за границей.

Джуниор-специалист по работе с бизнес-клиентами в ProCreditBank

📍Киев

Банк приглашает на стажировку студентов 4 или 5 курсов, желающих получить международный опыт работы. Стажировка предполагает интенсивное обучение по комплексному и качественному обслуживанию бизнес-клиентов; участие в реальных переговорах с клиентами; ознакомление с финансовым анализом и основными показателями компаний на реальных кейсах; возможность работать full-day & half-day.

Младший специалист банка в ProCreditBank

📍Киев

Также банк предлагает кандидатам с высшим образованием или тем, кто заканчивает обучение, пройти ProCredit Onboarding Programme — оплачиваемую программу адаптации, которая проходит в группах около 15 участников и предусматривает индивидуальный подход к каждому. Во время программы будет возможность узнать влияние банковской сферы на общество, философию и этику, экологическое направление в работе и финансовую математику.

Торговый представитель (стажер) в «1001 Мелочь»

📍Запорожье

Ищут ответственного и коммуникабельного человека, который будет выполнять план и поставленные задачи; посещать торговые точки по маршруту и ​​формировать заказ; увеличивать клиентскую базу; расширять ассортимент в торговых точках; контролировать дебиторскую задолженность.

Работодатель предоставляет служебный автомобиль для работы в области, обеспечивает мобильной связью и планшетом.

Интерн отдела бухгалтерского аутсорсинга в Forvis Mazars в Украине

📍Киев

Компания предлагает кандидатам без опыта работы начать карьеру. Стажировка включает работу над выполнением следующих задач: ведение учета первичной документации и проверка ее заполнения; проведение банковских выписок; подготовка платежных поручений; работа с программами 1С и Medoc/"Вчасно".

Стажировка оплачивается, продлится 3−4 месяца. Есть возможность совмещать обучение и практику, а после успешного прохождения стажировки — занять позицию младшего бухгалтера.

Internship Program in IT Department в Nestle Ukraine

📍Львов

Международная компания приглашает студентов 3−6 курсов, владеющих английским языком на уровне Intermediate/Upper-Intermediate, принять участие в программе стажировки в ІТ-отделе. Старт — январь 2025 года. Длительность — 6 месяцев.

Для работодателя важны: знание современных информационных систем, веб-ориентированного программного обеспечения; знание ПК, оргтехники, топологии внутренней компьютерной и телефонной сети.

Digital Marketing Project Manager (стажер) в Publicis Groupe Ukraine

📍Киев

Международное performance marketing-агентство приглашает в команду. Будущий стажер будет участвовать в реальных проектах агентства по разработке комплексной стратегии и тактики рекламных кампаний; поможет менеджеру в подготовке комплексного предложения и презентации его клиенту.

На что обращает внимание работодатель: базовые знания по основам маркетинга и инструментов Performance Digital;

Sales Intern в «BAT Украина»

📍Киев

BeTalent Sales — это оплачиваемая программа стажировки от «BAT Украина» и возможность начать успешную карьеру в сфере продаж, а также приобрести практические навыки в международной компании. Длительность стажировки — 3 месяца.

Кто имеет возможность пройти стажировку: студенты 4−6 курсов или недавние выпускники, которые владеют английским языком на уровне Intermediate, готовы работать full-time; имеют водительское удостоверение или готовы его быстро получить.

Стажер в отдел продаж с/х техники в «Агроальянс»

📍Киев

На стажировку приглашают кандидатов с минимальным опытом работы в продажах. Среди обязанностей: общение по телефону с имеющимися и потенциальными клиентами; работа с нынешней, а также развитие новой клиентской базы региона; ведение отчетной документации; участие в маркетинговых мероприятиях.

Интерн по инженерному маркетингу в HILTI

📍Киев

Лидер в области передовых технологий профессионального строительства объявляет конкурс на вакансию. Ожидания от кандидатов: опыт работы с государственными строительными нормами; понимание базовых инженерных расчетов. Рассматривают студентов последних курсов или аспирантов; обучение в сфере строительства и знание английского будет преимуществом.

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