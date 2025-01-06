Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса) — Finance.ua

Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса) Сегодня 08:01 — Личные финансы

Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)

Специалисты отмечают увеличение числа занятых специалистов в Украине. Если в 2023 году об этом говорили 67% опрошенных, то в 2024 году 81% респондентов озвучили, что они работают.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год», проведенного grc.ua.

Однако сроки поиска работы остались прежними. На трудоустройство искатели тратят в среднем 3−6 месяцев.

Еще 15% респондентов заявили, что им удается найти новую работу за 1−2 месяца, а 9% - менее чем за месяц.

Однако были и те, кому удалось трудоустроиться только через год — таких среди опрошенных было 9%.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве:

45% не могут найти работу с достойной оплатой;

21% почувствовали уменьшения количества вакансий в своей профессии;

20% жалуются на то, что рекрутеры не отвечают на отклик на вакансии;

17% указывают на отсутствие обратной связи после собеседования или интервью;

12% столкнулись с дискриминацией со стороны работодателей по возрастному признаку.

Каждый десятый респондент отметил, что в городе или стране, где они сейчас проживают, нет работы, которая могла бы их заинтересовать.

Не почувствовали никаких негативных изменений в поиске работы и трудоустройстве 22% опрошенных специалистов.

Готовы ли к перепрофилированию

Сталкиваясь с невостребованностью своих навыков и знаний работодателями, все больше украинцев задумываются о перепрофилировании. По сравнению с 2023 годом количество специалистов, желающих получить новую профессию, чтобы быть более востребованным на рынке труда и получать более высокую зарплату, выросло на 9% (с 54% в 2023 году до 63% в 2024 году). Уже обретают новую профессию 12% опрошенных, планируют это сделать 95 респондентов.

Сократилось за год количество тех, кто не готов осваивать что-то новое, ведь имеет большой опыт в своей профессии. В 2023 году таких специалистов была четверть (24%), в этом году о своей неготовности к обучению и перепрофилированию признались только 19% украинцев.

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