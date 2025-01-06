Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)

Личные финансы
74
Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)
Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)
Специалисты отмечают увеличение числа занятых специалистов в Украине. Если в 2023 году об этом говорили 67% опрошенных, то в 2024 году 81% респондентов озвучили, что они работают.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год», проведенного grc.ua.
Однако сроки поиска работы остались прежними. На трудоустройство искатели тратят в среднем 3−6 месяцев.
Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)
Еще 15% респондентов заявили, что им удается найти новую работу за 1−2 месяца, а 9% - менее чем за месяц.
Однако были и те, кому удалось трудоустроиться только через год — таких среди опрошенных было 9%.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве:
  • 45% не могут найти работу с достойной оплатой;
  • 21% почувствовали уменьшения количества вакансий в своей профессии;
  • 20% жалуются на то, что рекрутеры не отвечают на отклик на вакансии;
  • 17% указывают на отсутствие обратной связи после собеседования или интервью;
  • 12% столкнулись с дискриминацией со стороны работодателей по возрастному признаку.
Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)
Каждый десятый респондент отметил, что в городе или стране, где они сейчас проживают, нет работы, которая могла бы их заинтересовать.
Не почувствовали никаких негативных изменений в поиске работы и трудоустройстве 22% опрошенных специалистов.
Читайте также

Готовы ли к перепрофилированию

Сталкиваясь с невостребованностью своих навыков и знаний работодателями, все больше украинцев задумываются о перепрофилировании. По сравнению с 2023 годом количество специалистов, желающих получить новую профессию, чтобы быть более востребованным на рынке труда и получать более высокую зарплату, выросло на 9% (с 54% в 2023 году до 63% в 2024 году). Уже обретают новую профессию 12% опрошенных, планируют это сделать 95 респондентов.
Сколько времени тратят украинцы на поиск работы (результаты опроса)
Сократилось за год количество тех, кто не готов осваивать что-то новое, ведь имеет большой опыт в своей профессии. В 2023 году таких специалистов была четверть (24%), в этом году о своей неготовности к обучению и перепрофилированию признались только 19% украинцев.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.