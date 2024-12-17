Что работодатели предлагают работникам, чтобы вернуть их в офисы (опрос) — Finance.ua

Что работодатели предлагают работникам, чтобы вернуть их в офисы (опрос) Сегодня 09:05 — Личные финансы

Что работодатели предлагают работникам, чтобы вернуть их в офисы (опрос)

Среди людей, активно ищущих работу, идет дискуссия по поводу целесообразности посещения офиса во время войны, поскольку все больше работодателей в вакансиях требуют присутствия в офисе полный рабочий день.

В то же время, опрос Work.ua показывает, что 45% соискателей стремятся работать удаленно, если бы их должность предусматривала это. А одним из самых желательных неденежных преимуществ является гибридный формат работы (когда работники могут посещать офис либо по желанию, либо несколько раз в неделю в фиксированные дни).

Реальность

В том же опросе упоминается, что интенсивность найма на должности, предусматривающие дистанционную занятость, уменьшилась. Прекратили нанимать работников на удаленку 66% работодателей. А в большинстве вакансий предлагается фиксированный график.

Интересно, что почти половина работодателей (41%) сами замечают — на вакансии с удаленной занятостью приходит больше откликов и такие предложения работы удается быстрее закрывать.

Ключевые ошибки в ожиданиях

Несмотря на то, что вакансии с пометкой «Дистанционно» скорее получают отклик и легче закрываются, все больше работодателей стремятся вернуть сотрудников в офис. Чтобы узнать, почему так происходит, Work.ua провел новый опрос.

«Из опроса видим, что работодатели настаивают на присутствии работников в офисе, в основном с целью лучшего командного взаимодействия, сохранения корпоративной культуры и для облегчения управления и координации работы», — отмечают специалисты.

Однако это желание будет эффективным только тогда, когда работодатели учтут реальные потребности работников и создадут условия, компенсирующие вызовы, связанные с работой в офисе.

Обязательные условия для работы в офисе

Результаты опроса свидетельствуют, что приоритеты соискателей направлены на гибкость работы, увеличение зарплаты и фактор безопасности на рабочем месте.

Возможность иметь гибкий график и гибридный формат получил наибольшее количество голосов (25%) и даже преобладает финансовый стимул (20%), который всегда был на первом месте.

Эксперты также опросили соискателей, почему они предпочитают гибкий график и гибридный формат работы.

Работникам сейчас крайне важны баланс между работой и личной жизнью (28%), а также возможность выбирать, в какое время и где именно работать, чтобы выполнять работу более продуктивно (16%).

Это уже не прихоть, а потребность: начать работу позже, особенно после бессонной ночи из-за ракетно-дроновых атак, или раньше закончить, потому что в основном детские сады закрываются раньше конца рабочего дня и т. д.

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Переутомление — ожидаемый вызов во время войны. 16% респондентов отметили, гибкий график или гибридный формат помогли бы избежать истощения, вызванного жестким расписанием. Традиционный график работы был вполне эффективен в относительно спокойные времена, но сейчас стресс и тревожность — спутники каждого украинца. И они тоже отнимают силы.

Что предлагают работникам, чтобы мотивировать их вернуться к работе в офисе

Гибкий график и гибридный формат предлагают большинство работодателей. И это преимущество совпадает с ожиданиями соискателей.

В то же время, компании рассчитывают, что присутствие работников в офисе будет способствовать лучшей сплоченности и взаимодействию в командах. Но при этом чаще всего либо не предпринимают никаких мотивационных мер, либо используют поверхностные преимущества, такие как бесплатные кофе, чай и лакомства, когда после гибкого графика и гибридного формата следующими важными приоритетами для кандидатов являются повышение зарплаты и наличие укрытия.

Однако эксперты отмечают значительные расхождения в подходах. Работодатели пытаются мотивировать работников посещать офис через корпоративы и тренинги, которые у соискателей — в наименьшем приоритете. А вот важнейшие стимулы, такие как компенсация расходов на транспорт и питание или улучшение социального пакета, практически не учитываются.

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