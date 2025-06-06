Средняя зарплата в Украине составляет 560 долларов — Госстат — Finance.ua
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Средняя зарплата в Украине составляет 560 долларов — Госстат

Личные финансы
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Средняя зарплата в Украине составляет 560 долларов — Госстат
Средняя зарплата в Украине составляет 560 долларов — Госстат
Средняя зарплата в Украине, по расчетам Госстата, за год выросла на 24% и в первом квартале 2025 года достигла показателя 23 460 грн. В долларовом эквиваленте это чуть больше $560.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Если сравнивать с 2024 годом — зарплаты выросли почти на 2 тыс. грн (с 21 473 грн или $535).

В каких отраслях платят больше всего

Статистическое ведомство сравнило заработные платы штатных работников по видам экономической деятельности. В топ-5 с самыми высокими з.п. вошли:
  • информация и телекоммуникации — 65 579 грн;
  • финансовая и страховая деятельность — здесь средний показатель составляет 50 289 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 30 868 грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов — 28 902 грн;
  • госуправление и оборона — 28 184 грн.
Самые же низкие средние зарплаты по Украине платят в области образования (14 307 грн) и искусства (16 101 грн).
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А что говорит неофициальная статистика

По статистике портала по поиску работы Work.ua, средняя зарплата в Украине по вакансиям в июне 2025 года составляет 24 174 грн, а по резюме — 28 586 грн. То есть те, кто ищет работу, в основном просят больше, чем предлагают сами работодатели в своих вакансиях.
Средняя зарплата в Украине составляет 560 долларов — Госстат
Через год эти показатели значительно выросли: еще в июле средняя з.п. по вакансиям составляла чуть более 19 553 грн, а по резюме — почти 20 414 грн.
В то же время в Нацбанке фиксируют, что на рынке труда очень не хватает работников, поэтому компании вынуждены повышать зарплаты. Но из-за высокой инфляции люди не очень это ощущают — реальные доходы растут медленно. По результатам опросов и данным с сайтов по поиску работы, сейчас ожидания украинцев по зарплате почти совпадают с тем, что предлагают работодатели. А это значит, что резкого роста зарплат в ближайшее время ждать не стоит.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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