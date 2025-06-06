В Польше уменьшилось количество безработных, в том числе и украинцев — Finance.ua

В Польше уменьшилось количество безработных, в том числе и украинцев Сегодня 20:46 — Личные финансы

В Польше уменьшилось количество безработных, в том числе и украинцев

В мае 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Польше снизился до 5%, что на 0,2% меньше, чем в апреле. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, общее количество безработных уменьшилось на 18,7 тысяч человек — до 784 тысяч.

Об этом пишет inPoland

В то же время сократилось и количество зарегистрированных безработных среди граждан Украины. В мае их было 11,1 тысяч — это на 4,3% меньше, чем месяцем ранее, и составляет 1,4% от общего количества безработных в стране.

По предварительным данным, работодатели в мае подали 63,2 тысячи вакансий и предложений по профессиональной активизации. Улучшение ситуации на рынке труда зафиксировано в большинстве регионов: безработица снизилась во всех воеводствах, кроме Лодзинского, где показатель остался на уровне предыдущего месяца. Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Великопольском воеводстве (3%), а самый высокий — в Подкарпатском (8,4%).

Какая ситуация с безработицей в Европе

Согласно данным Евростата, в апреле 2025 года в Польше был один из самых низких уровней безработицы в ЕС — 3,3%. По этому показателю она разделяет второе место с Болгарией. Ниже уровень безработицы только в Чехии и на Мальте (2,7%). В среднем по Евросоюзу безработица составляет 5,9%, а в еврозоне — 6,2%. Самый высокий показатель — в Испании (10,9%).

Изменения для безработных в Польше с 1 июня

С 1 июня 2025 г. в Польше вступили в силу изменения в системе поддержки безработных.

Увеличение пособия по безработице

В течение первых 90 дней: 1662 злотых брутто (примерно 1512,42 злотых нетто).

После 90 дней: 1305,20 злотых брутто (приблизительно 1187,73 злотых нетто).

Упразднено уменьшение выплат для лиц со стажем работы менее 5 лет — теперь все получают 100% базовой помощи.

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Упрощение регистрации

Безработные могут регистрироваться в службе занятости по фактическому месту жительства, а не только по месту прописки.

Новые инструменты поддержки

Введен образовательный кредит для повышения квалификации.

Расширены программы оплачиваемой стажировки, в том числе для лиц в возрасте 50+.

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