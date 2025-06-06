Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая» — Finance.ua
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Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая»

Личные финансы
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Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая»
Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая»
Быть предпринимателем — это не только вести собственное дело, но и уметь оперативно работать с налоговыми сервисами. Чтобы упростить этот процесс, в 2023 году Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное мобильное приложение «Моя налоговая».

Что доступно ФЛП в приложении «Моя налоговая»

В разделе «Мои данные» можно найти такую актуальную информацию:
  • государственная регистрация вас как ФЛП,
  • адрес регистрации и фактическое местожительство;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • выбор упрощенной системы налогообложения (1−3 группы);
  • состояние расчетов с бюджетом.
Это удобно, когда нужно быстро проверить свой статус или подготовиться к подаче декларации.
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В разделе «Услуги» вы сможете:
  • сформировать и отправить налоговую декларацию в несколько кликов. Это особенно актуально для предпринимателей в 1−3 группах единого налога;
  • направлять запрос на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • в подразделе «Состояние расчетов с бюджетом» вы можете: проверить суммы начислений, сразу произвести уплату налогов и ЕСВ; убедиться в отсутствии задолженностей.
Это позволяет избежать просрочек, пени и штрафов, ведь все под контролем в режиме реального времени.
В разделе «Сообщения» доступны:
  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц;
  • налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ГРФЛ об источниках или суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.
Загрузить его можно из App Store или Google Play.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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