Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая» — Finance.ua

Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая» Сегодня 19:37 — Личные финансы

Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая»

Быть предпринимателем — это не только вести собственное дело, но и уметь оперативно работать с налоговыми сервисами. Чтобы упростить этот процесс, в 2023 году Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное мобильное приложение «Моя налоговая».

Что доступно ФЛП в приложении «Моя налоговая»

В разделе «Мои данные» можно найти такую актуальную информацию:

государственная регистрация вас как ФЛП,

адрес регистрации и фактическое местожительство;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

выбор упрощенной системы налогообложения (1−3 группы);

состояние расчетов с бюджетом.

Это удобно, когда нужно быстро проверить свой статус или подготовиться к подаче декларации.

В разделе «Услуги» вы сможете:

сформировать и отправить налоговую декларацию в несколько кликов. Это особенно актуально для предпринимателей в 1−3 группах единого налога;

направлять запрос на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

в подразделе «Состояние расчетов с бюджетом» вы можете: проверить суммы начислений, сразу произвести уплату налогов и ЕСВ; убедиться в отсутствии задолженностей.

Это позволяет избежать просрочек, пени и штрафов, ведь все под контролем в режиме реального времени.

В разделе «Сообщения» доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц;

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ГРФЛ об источниках или суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

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