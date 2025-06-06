Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая» — Finance.ua

Какие сервисы доступны для ФЛП в приложении «Моя налоговая»
Быть предпринимателем — это не только вести собственное дело, но и уметь оперативно работать с налоговыми сервисами. Чтобы упростить этот процесс, в 2023 году Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное мобильное приложение «Моя налоговая».
Что доступно ФЛП в приложении «Моя налоговая»
В разделе «Мои данные» можно найти такую актуальную информацию:
- государственная регистрация вас как ФЛП,
- адрес регистрации и фактическое местожительство;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- выбор упрощенной системы налогообложения (1−3 группы);
- состояние расчетов с бюджетом.
Это удобно, когда нужно быстро проверить свой статус или подготовиться к подаче декларации.
В разделе «Услуги» вы сможете:
- сформировать и отправить налоговую декларацию в несколько кликов. Это особенно актуально для предпринимателей в 1−3 группах единого налога;
- направлять запрос на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- в подразделе «Состояние расчетов с бюджетом» вы можете: проверить суммы начислений, сразу произвести уплату налогов и ЕСВ; убедиться в отсутствии задолженностей.
Это позволяет избежать просрочек, пени и штрафов, ведь все под контролем в режиме реального времени.
В разделе «Сообщения» доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц;
- налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ГРФЛ об источниках или суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
Загрузить его можно из App Store или Google Play.
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