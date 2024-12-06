Один из родителей, чей ребенок обучается дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект — Finance.ua

Один из родителей, чей ребенок обучается дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Один из родителей, чей ребенок обучается дистанционно, сможет работать дома: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 10 164−1, предусматривающий возможность перевода работника на дистанционную или надомную работу, если его ребенок учится в школе дистанционно.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«№ 10 164−1 — Усовершенствование регулирования надомной и дистанционной работы. За основу (226)», — сообщил Железняк.

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Согласно законопроекту, предусматривается возможность перевода одного из родителей ребенка (до 14 лет), обучающегося в заведениях общего среднего образования дистанционно, не только на дистанционную, но и на надомную работу (на период продолжительности такого обучения).

В соответствии с законом Украины от 4 февраля 2021 года № 1213-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени» введены две самостоятельные формы организации труда: дистанционная и надомная.

Дистанционные работники работают в любом месте на свой выбор. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

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Надомный работник выполняет работу по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время, как на дистанционного правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он распределяет рабочее время по своему усмотрению.

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УНН По материалам:

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