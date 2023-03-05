Чем отличается надомная и дистанционная работа — разъяснение Гоструда Сегодня 15:13 — Личные финансы

Согласно статье 601КЗоТ, надомная работа — это форма организации труда, при которой работа выполняется работником по месту его жительства или в других определенных им помещениях. Рабочее место работника фиксировано и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с работодателем.

Об этом пишет Гоструда

При выполнении надомной работы по трудовому договору на работников распространяется общий режим работы.

Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы, возлагается на работодателя. Работник в случае использования своих инструментов имеет право на компенсацию в соответствии с положениями статьи 125 КЗоТ.

Выполнение надомной работы не влечет изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников. Работодатель самостоятельно решает, как поручать работнику работу и контролировать ее выполнение, и обеспечивает проверенный учет выполненной работы.

Согласно статье 602 КЗоТ, дистанционная работа — это форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории работодателя, в любом месте по выбору работника.

При дистанционной работе работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, на него не распространяются правила внутреннего трудового распорядка.

При внедрении дистанционной работы работник самостоятельно определяет рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем.

В случае отсутствия в трудовом договоре положения об обеспечении работников необходимыми для их обязанностей оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и другими средствами такое обеспечение возлагается на работодателя.

Порядок и сроки представления работниками отчетов о проделанной работе, возмещение связанных с выполнением дистанционной работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька. 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.