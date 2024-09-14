Большинство работников стали более производительными в гибридном и удаленном форматах работы — Finance.ua
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Большинство работников стали более производительными в гибридном и удаленном форматах работы

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Большинство работников стали более производительными в гибридном и удаленном форматах работы
Большинство работников стали более производительными в гибридном и удаленном форматах работы
84% работников отметили, что в условиях гибридного формата их производительность выросла по сравнению с работой в офисе.
Об этом свидетельствуют результаты партнерского исследования Zoom и Reworked Insights.
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Отмечается, что было опрошено более 600 руководителей из сферы ІТ и руководителей высшего звена, а также около 1 900 работников в области образования со всего мира.

Как реагируют компании

В то же время, компании принимают это во внимание и продолжают создавать рабочие места, адаптированные к современным тенденциям рынка труда.
Так, 64% руководителей компаний ответили в опросе, что их сотрудники уже работают в гибридном формате.
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Несмотря на то, что опрос осветил глобальную тенденцию, социальные и культурные нормы также повлияли на результаты.
Например, 75% ІТ-руководителей и руководителей высшего звена в Западной Европе перешли на гибридный формат работы и предпочитают гибкость.
Также 77% работников сферы образования ответили, что выполняют больше работы в удаленном или в гибридном формате.
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В то же время они также менее заинтересованы в полностью удаленной работе — всего 43% по сравнению с 56% в Северной Америке и 49% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, как сообщают в Госстате, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень. Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

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По материалам:
Finance.ua
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