Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки — Finance.ua
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Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки

Особисті фінанси
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Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки
Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки, freepik
Не дивлячись на пригнічену економічну активність підприємств в умовах воєнного стану, у 2022−2024 роках спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних. Упродовж січня-листопада 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року кількість осіб, які мали статус безробітних, скоротилося майже на 100 тисяч.
Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України.
Зазначається, що починаючи з 2023 року, спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб (найманих працівників) порівняно з відповідними періодами 2022 року. Але у вересні 2024 року їх кількість на 42 тис. осіб була менша за показники вересня 2023 року, що пов’язано, зокрема, із мобілізацією працівників.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки

Тенденція підвищення заробітної плати триває

Так, за останніми даними Державної служби статистики, за 9 місяців 2024 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 20 592 грн (на 22,2% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року), в ІІІ кварталі 2024 року — 21 946 грн (зростання на 22,3% відповідно). З огляду на дані сайту Work.ua, ця тенденція триває і надалі.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Найвищими темпами за 9 місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року зростали зарплати за такими ВЕД:
  • «Інформація та телекомунікації» (на 37,7%);
  • «Будівництво» (на 35,8%);
  • «Надання інших видів послуг» (на 30,7%).
Для порівняння — за 9 місяців 2021 року найвищі темпи зростання спостерігались у ВЕД:
  • «Тимчасове розміщування й організація харчування» (на 43,5%);
  • «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» (на 40,9%);
  • «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» (на 34,8%).

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 867 грн на місяць до 50 752 грн.
На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 33 360 грн до 40 194 грн.
Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 22 608 грн до 28 167 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять працівникам у категорії «Тимчасове розміщування» — зростання з 11 886 грн до 15 518 грн.
В категорії «Мистецтво» середньомісячна зарплата зросла з 12 969 грн до 15 172 грн.
У сфері «Освіта» зарплата зросла з 12 082 грн до 13 970 грн.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Основні чинники впливу на рівень оплати праці:
  • стимулюючі — зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці й дефіцит кадрів;
  • стримуючі — значна затратність виробництва через суттєві перманентні руйнування фондів, енергетичної інфраструктури, дороговартісну логістику.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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