Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки, freepik

Не дивлячись на пригнічену економічну активність підприємств в умовах воєнного стану, у 2022−2024 роках спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних. Упродовж січня-листопада 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року кількість осіб, які мали статус безробітних, скоротилося майже на 100 тисяч.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України.

Зазначається, що починаючи з 2023 року, спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб (найманих працівників) порівняно з відповідними періодами 2022 року. Але у вересні 2024 року їх кількість на 42 тис. осіб була менша за показники вересня 2023 року, що пов’язано, зокрема, із мобілізацією працівників.

Інфографіка: Мінекономіки

Інфографіка: Мінекономіки

Тенденція підвищення заробітної плати триває

Так, за останніми даними Державної служби статистики, за 9 місяців 2024 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 20 592 грн (на 22,2% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року), в ІІІ кварталі 2024 року — 21 946 грн (зростання на 22,3% відповідно). З огляду на дані сайту Work.ua, ця тенденція триває і надалі.

Інфографіка: Мінекономіки

Найвищими темпами за 9 місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року зростали зарплати за такими ВЕД:

«Інформація та телекомунікації» (на 37,7%);

«Будівництво» (на 35,8%);

«Надання інших видів послуг» (на 30,7%).

Для порівняння — за 9 місяців 2021 року найвищі темпи зростання спостерігались у ВЕД:

«Тимчасове розміщування й організація харчування» (на 43,5%);

«Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» (на 40,9%);

«Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» (на 34,8%).

У кого найвища зарплата

Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 867 грн на місяць до 50 752 грн.

На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 33 360 грн до 40 194 грн.

Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 22 608 грн до 28 167 грн.

Найнижча зарплата

Найменше платять працівникам у категорії «Тимчасове розміщування» — зростання з 11 886 грн до 15 518 грн.

В категорії «Мистецтво» середньомісячна зарплата зросла з 12 969 грн до 15 172 грн.

У сфері «Освіта» зарплата зросла з 12 082 грн до 13 970 грн.

Інфографіка: Мінекономіки

Основні чинники впливу на рівень оплати праці:

стимулюючі — зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці й дефіцит кадрів;

стримуючі — значна затратність виробництва через суттєві перманентні руйнування фондів, енергетичної інфраструктури, дороговартісну логістику.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.