Зарплати в Україні: у яких галузях платять найбільше та найменше — свіжий огляд Мінекономіки
Не дивлячись на пригнічену економічну активність підприємств в умовах воєнного стану, у 2022−2024 роках спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних. Упродовж січня-листопада 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року кількість осіб, які мали статус безробітних, скоротилося майже на 100 тисяч.
Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України.
Зазначається, що починаючи з 2023 року, спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб (найманих працівників) порівняно з відповідними періодами 2022 року. Але у вересні 2024 року їх кількість на 42 тис. осіб була менша за показники вересня 2023 року, що пов’язано, зокрема, із мобілізацією працівників.
Тенденція підвищення заробітної плати триває
Так, за останніми даними Державної служби статистики, за 9 місяців 2024 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 20 592 грн (на 22,2% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року), в ІІІ кварталі 2024 року — 21 946 грн (зростання на 22,3% відповідно). З огляду на дані сайту Work.ua, ця тенденція триває і надалі.
Найвищими темпами за 9 місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом 2023 року зростали зарплати за такими ВЕД:
- «Інформація та телекомунікації» (на 37,7%);
- «Будівництво» (на 35,8%);
- «Надання інших видів послуг» (на 30,7%).
Для порівняння — за 9 місяців 2021 року найвищі темпи зростання спостерігались у ВЕД:
- «Тимчасове розміщування й організація харчування» (на 43,5%);
- «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» (на 40,9%);
- «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» (на 34,8%).
У кого найвища зарплата
Мінекономіки наводить дані Держстату, згідно з якими найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 867 грн на місяць до 50 752 грн.
На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 33 360 грн до 40 194 грн.
Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 22 608 грн до 28 167 грн.
Найнижча зарплата
Найменше платять працівникам у категорії «Тимчасове розміщування» — зростання з 11 886 грн до 15 518 грн.
В категорії «Мистецтво» середньомісячна зарплата зросла з 12 969 грн до 15 172 грн.
У сфері «Освіта» зарплата зросла з 12 082 грн до 13 970 грн.
Основні чинники впливу на рівень оплати праці:
- стимулюючі — зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці й дефіцит кадрів;
- стримуючі — значна затратність виробництва через суттєві перманентні руйнування фондів, енергетичної інфраструктури, дороговартісну логістику.
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