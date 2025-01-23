Добірка вакансій для менеджерів — Finance.ua

Добірка вакансій для менеджерів Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Добірка вакансій для менеджерів

Керівні посади є важливими для успішної роботи будь-якого бізнесу. І не важливо — чи це велика компанія з досвідом роботи, чи невеликий бізнес, який знаходиться на стадії свого становлення.

Фахівці robota.ua підготували добірку вакансій для досвідчених менеджерів, які шукають більшої відповідальності, а також для новачків у світі менеджменту — тих, хто має мінімальний досвід роботи. Знайомтеся з пропозиціями та відправляйте резюме.

Заступник фінансового директора в 1+1 media

📍 Київ

Шанс отримати посаду мають кандидати з вищою економічною освітою, які набули практичного досвіду роботи у Big4 або на аналогічній посаді від 2-х років у великій, системній компанії; мають глибокі знання з фінансового обліку та формування звітності, бюджетування, аналізу, управління ліквідністю; вміють мислити стратегічно та оцінювати перспективи розвитку компанії; мають відмінні аналітичні та комунікаційні навички.

PR-директор у «Шабо»

📍 Одеса

На посаду розглядають фахівця з вищою освітою за спеціальністю PR, «Маркетинг», «Журналістика»; глибоким розумінням принципів та інструментів PR; досвідом роботи від 2-х років.

Потрібно: створювати і впроваджувати загальну стратегію публічних комунікацій компанії; визначати ключові повідомлення та позиціювати бренд на ринку; будувати та підтримувати відносини зі ЗМІ; організовувати і відвідувати івенти; організовувати корпоративні заходи та внутрішні інформаційні кампанії; готувати звіти для керівництва.

Директор департаменту дистрибуції (B2B) у Sova jewelry house

📍 Київ

Ювелірний дім оголошує про відкриття вакансії . Серед завдань на посаді: формування та реалізація стратегії розвитку напрямку (комерційна політика, асортимент, продажі); підвищення ефективності роботи напрямку, вдосконалення процесу роботи з наявними клієнтами та залучення нових; забезпечення досягнення KPI (продажі, валовий прибуток, рентабельність); аналіз ринку, пошук нових можливостей для розвитку; аналітика результатів та підготовка звітності; формування бюджету.

Компанія пропонує, зокрема, ветеранам та ветеранкам, юридичний та організаційний супровід (послуги реабілітолога та психолога), покращені умови медичного страхування, компенсацію житла, додаткові дні відпустки, гнучкий графік роботи (за можливості).

Директор філії у SnackProduction

📍 Кривий Ріг

Національне об’єднання торгово-виробничих підприємств запрошує на роботу . Роботодавець звертає увагу на успішний досвід роботи (від 1-го року) на посаді керівника, територіального чи регіонального менеджера, супервайзера (перевагою буде досвід у сфері дистрибуції FMCG); досвід роботи з торговими командами; високий рівень аналітичних здібностей та комунікативних навичок; вміння організовувати і контролювати діяльність підлеглих; наявність особистого автомобіля.

Операційний директор у «Кібернетики»

📍 Київ

Мережа магазинів пропонує приєднатися до команди фахівців з досвідом роботи на аналогічній посаді з управлінням операційними процесами в роздрібній мережі; чудовими комунікаційними навичками та організаторськими здібностями; які розуміють систему управління в організації та структуру управління; вміють ефективно управляти інноваційними процесами, персоналом, фінансами. Роботодавець пропонує працівникам, зокрема, знижки на техніку та ґаджети.

Керівник відділу транспортної логістики у Kness

📍 Вінниця

Міжнародна група компаній, яка розробляє технології та втілює проєкти відновлюваної і традиційної енергетики, оголошує про відкриття вакансії . Портрет ідеального кандидата на посаду: освіта у сфері логістики, менеджменту, економіки або суміжних галузях; досвід управління логістичними процесами в компаніях зі складними логістичними ланцюгами; глибоке розуміння принципів та методів логістики та транспорту; високі аналітичні здібності та навички в розробці стратегій оптимізації; впевнене володіння ERP-системами та інструментами аналізу даних.

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HR-директор у MOYO

📍 Київ

Мережа магазинів техніки та електроніки шукає HR-директора , який буде розробляти та впроваджувати HR-стратегію; розвивати внутрішні комунікації на основі корпоративних цінностей; керувати HR-напрямами — від рекрутингу до навчання і корпоративної культури; аналізувати та вдосконалювати процеси залучення нових талантів для всіх підрозділів компанії: офісу, магазинів, складу та контакт-центру; розвивати HR-бренд. Працівникам пропонується корпоративний трансфер від/до ст. м. Оболонь.

Директор бетонного заводу в «Інженерно-виробничий центр „Вектор“»

📍 с. Ревне, Київська обл. (10 км від м. Бориспіль)

Будівельна компанія запрошує в команду директора, в обов’язки якого буде входити: організація процесу виробництва ЗБВ; коректування роботи допоміжних служб; контроль роботи бетонних вузлів; контроль якості продукції, що виробляється; формування та виконання заявок на продукцію; робота з прибутково-видатковою документацією. Працівникам роботодавець пропонує безкоштовне корпоративне житло та трансфер до роботи.

Head of marketing у «Біосфера»

📍 Київ

Роботодавець хоче бачити в команді спеціаліста з вищою освітою за напрямами «Маркетинг», «Реклама», «Підприємництво», «Соціологія»; досвідом роботи в маркетингу (просування брендів та торгових марок), досвідом у digital-маркетингу (у сфері Fashion retail або FMCG — буде перевагою) — не менше 5-ти років; досвідом роботи з брендами сегмента lux, категоріями товарів для дорослих та дітей; успішним досвідом реалізації бренд-, категорійних та PR-стратегій; досвідом роботи з інфлюенсерами та блогерами, з рекламними кабінетами Google, FB/Instagram.

Керівник круп’яного виробництва

📍 Дніпро

Шукають керівника з досвідом роботи від 3 років на посаді керівника виробництва (бажано — у сфері харчової промисловості або круп’яного виробництва); вищою технічною або технологічною освітою (бажано — у сфері харчової промисловості); знанням технологічних процесів виробництва круп (бажано, але не обов’язково); навичками управління командою; знання 1С буде перевагою.

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