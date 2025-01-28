Где было больше всего предложений работы (наиболее высокооплачиваемые вакансии) — Finance.ua

Где было больше всего предложений работы (наиболее высокооплачиваемые вакансии) Сегодня 19:03 — Личные финансы

Где было больше всего предложений работы (наиболее высокооплачиваемые вакансии)

В 2024 году ровно треть вакансий (33,33%) составили предложения по работе в столице и Киевской области.

Это констатируется в исследовании результатов рынка труда в Украине на портале предложений работы Work.ua , пишет interfax.

Согласно опубликованным данным , по 8% всех предложений предусматривали работу во Львовской и Днепропетровской областях, а также удаленно.

Где больше всего вакансий

Среди компаний, наибольшее количество вакансий в 2024 году разместила сеть ритейлерских магазинов «Фора» — более 3,96 тыс. предложений работы.

На втором месте — сеть мультимаркетов «Аврора» — 3,5 тыс.

На третьем — сеть ритейлерских магазинов «АТБ «(почти 3,49 тыс. вакансий).

Топ-5 по количеству вакансий закрывает сеть супермаркетов «Сільпо» (3,2 тыс. предложений) и компания «Новая почта» (3,15 тыс. вакансий).

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Далее по количеству вакансий первенство удерживает сеть магазинов Eva, АО КБ «ПриватБанк», «Аптека АНЦ», торговая сеть Novus, «МХП», «Укрпочта», сеть магазинов «Prostor», Imperia HR, RetailGroup, сеть магазинов строительных инструментов и оборудования «Dnipro-M», сеть АЗС «OKKO», аптека «Подорожник», сеть АЗС «WOG», DTEK, «Аптека 911».

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Самой высокооплачиваемой вакансией оказалось предложение для риелтора, специализирующегося на элитной недвижимости за рубежом: работодатель предлагал от 450 тыс. грн до 650 тыс. грн в месяц.

Справка Finance.ua:

Напомним, подавляющее большинство компаний в 2024 году было ориентировано на сохранение команды в полном объеме, о чем говорят 68,5% опрошенных работодателей. Однако у рядовых украинцев нарастает страх остаться без работы. Об этом говорится в исследовании «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год» компании GRC.ua.

В 2025 году бизнес имеет планы сохранить команду в полном объеме (52%) или же расширить штат сотрудников (22%). Однако сейчас каждый пятый украинец (22%) допускает, что его могут сократить.

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