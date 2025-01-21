Где заработать полмиллиона гривен в месяц (исследование) — Finance.ua

Где заработать полмиллиона гривен в месяц (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где заработать полмиллиона гривен в месяц (исследование)

В 2024 году на Work.ua было размещено 8 вакансий, где кандидату готовы платить 500 тысяч гривен в месяц. Какие навыки работодатели готовы оплачивать так щедро?

Об этом говорится в исследовании work.ua.

Доход от 450 000 до 650 000 грн в месяц обещали риелтору, специализирующемуся на элитной недвижимости за рубежом.

От кандидата ожидали высшее образование в области недвижимости, бизнеса или маркетинга, опыт работы в сегменте элитной недвижимости от 5 лет, отличное знание международного рынка и свободное владение английским.

До 600 000 грн предлагали специалисту на вакансию Senior Smart Contract Engineer. Работодатель искал кандидата, который будет иметь 4 года опыта в разработке программного обеспечения, по меньшей мере 2 года опыта работы с проектами на основе блокчейна, а также критическое мышление и пытливый ум.

Среди вакансий-лидеров по уровню зарплаты было два предложения для медиабайеров.

Здесь требования более лояльные: от 6 месяцев до 1 года опыта работы с Facebook Ads. Также более 500 000 грн заработка предлагалось на вакансию Blockchain Developer, Full-stack developer, руководителя службы безопасности.

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Напомним, несмотря на всеобщую стабильность мировой экономики, война влияет на восприятие украинского ІТ-сегмента потенциальными западными клиентами. Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай в интервью DOU.

«В целом мировая экономика достаточно стабильна, она растет и не может как-то негативно влиять на украинскую ІТ-отрасль. В то же время война влияет на то, как воспринимают Украину на Западе. Потенциальные клиенты оценивают риски, связанные с ситуацией безопасности, мобилизацией сотрудников, перебоями электроснабжения. Их выводы часто преувеличены, но такова стандартная западная корпоративная бюрократия», — отметил экономист.

Справка Finance.ua:

Начинающих в ІТ за последние 10 лет стало существенно меньше, сейчас их всего 24%. А среди украинских разработчиков всего 14%. Чаще всего новички ищут вакансии на DOU, Djinni и LinkedIn. Об этом сообщает DOU. Некоторые специалисты находят работу за месяц, а некоторые тратят на поиски до восьми месяцев.

Кроме технических навыков, в вакансиях в большинстве случаев есть требование знать английский язык. Начинающим преимущественно хватает уровня от A2 до B2, в зависимости от компании и обязанностей специалиста. В общем, на зарплату джуниоров не влияет уровень знания английского языка.

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