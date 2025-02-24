Скільки українських біженців у Німеччині вже працюють — дослідження Сьогодні 21:00

Скільки українських біженців у Німеччині вже працюють — дослідження

Як повідомили у Федеральному інституті досліджень населення (BiB), дані якого наводить агенція ntv , інтеграція українських біженців на німецькому ринку праці набирає значних обертів. Все більше українців, які зараз перебувають у Німеччині, отримують там роботу.

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Попри нещодавнє погіршення ситуації на ринку праці, 43% українських біженців вдалося працевлаштувати в четвертому кварталі минулого року.

При цьому, згідно з офіційними цифрами, навесні працевлаштувалися лише 30% українців, а влітку 2022 року — тільки 16%.

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Українці, які раніше не могли працювати через відвідування мовних курсів, тепер виходять на ринок праці.

Які проблеми

Головною проблемою залишається рівень володіння німецькою мовою, який часто вимагається на ринку праці.

Три чверті шукачів притулку з України закінчили принаймні один мовний курс:

лише 27% з них отримали сертифікат, що підтверджує знання мови на рівні В2, необхідному для багатьох професій.

Раніше ми писали , у 2025 році в Німеччині через низку причин, таких як, технологічний прогрес, старіння населення та перехід до екологічно чистих джерел енергії, формується потреба в спеціалістах певних галузей.

Сфера інформаційних технологій залишається на піку популярності. Професіонали з розробки програмного забезпечення, кібербезпеки та аналізу даних (Data Science) мають особливий попит. Компанії інвестують у цифровізацію та автоматизацію, створюючи нові робочі місця.

Також через старіння населення Німеччини попит на медичних працівників постійно зростає. Найбільш затребувані: лікарі (терапевти, хірурги, кардіологи та медсестри та доглядальники.

Довідка Finance.ua:

Німеччина пропонує безліч можливостей для підприємців, і у 2025 році українці можуть скористатися цими перевагами для відкриття власної справи. Правильний вибір напрямку бізнесу є вирішальним для успішного старту. Сьогодні іноземці найчастіше обирають компанії у сфері торгівлі, інформаційних технологій, туризму, а також послуги перукарів, медичні кабінети.

Також наразі найбільш прибутковим видом бізнесу вважається нерухомість, а саме здача в оренду житлової та комерційної нерухомості − офісів і складів.

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