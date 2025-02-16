В ЕС выросло количество украинских беженцев: где больше всего — Finance.ua

В ЕС выросло количество украинских беженцев: где больше всего Сегодня 16:12 — Мир

В ЕС выросло количество украинских беженцев: где больше всего

По состоянию на конец 2024 года почти 4,3 миллиона украинцев получили статус временной защиты в странах Евросоюза из-за войны россии в Украине. По сравнению с месяцем ранее (декабрь к ноябрю) этот показатель вырос на 25,6 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Уточняется, что по сравнению с концом ноября 2024 года общее количество лиц с временной защитой на конец декабря в ЕС выросло на 25 590 (+0,6%).

Где больше всего украинских беженцев

Наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты наблюдался в Германии (+8830; +0,8%), Польше (+3705; +0,4%) и Чехии (+3435; +0,9%).

Однако сокращение их количества было зафиксировано в Дании (-1995; -5,1%), Италии (-1310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%).

В целом больше всего украинских беженцев в таких странах:

Германия 1 161 450 человек — 27,3% от общего количества бенефициаров в ЕС;

Польша 991 630 человек — 23,3%;

Чехия 388 625 человек — 9,1%.

Отмечается, что по состоянию на 31 декабря более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины.

взрослые женщины составляли около половины получателей (44,8%);

дети — почти треть (31,9%);

взрослые мужчины — менее четверти (23,2%).

Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.

Дзеркало Тижня По материалам:

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