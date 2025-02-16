В ЕС выросло количество украинских беженцев: где больше всего — Finance.ua

В ЕС выросло количество украинских беженцев: где больше всего
По состоянию на конец 2024 года почти 4,3 миллиона украинцев получили статус временной защиты в странах Евросоюза из-за войны россии в Украине. По сравнению с месяцем ранее (декабрь к ноябрю) этот показатель вырос на 25,6 тысячи человек.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Уточняется, что по сравнению с концом ноября 2024 года общее количество лиц с временной защитой на конец декабря в ЕС выросло на 25 590 (+0,6%).
Где больше всего украинских беженцев
Наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты наблюдался в Германии (+8830; +0,8%), Польше (+3705; +0,4%) и Чехии (+3435; +0,9%).
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Однако сокращение их количества было зафиксировано в Дании (-1995; -5,1%), Италии (-1310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%).
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В целом больше всего украинских беженцев в таких странах:
- Германия 1 161 450 человек — 27,3% от общего количества бенефициаров в ЕС;
- Польша 991 630 человек — 23,3%;
- Чехия 388 625 человек — 9,1%.
Отмечается, что по состоянию на 31 декабря более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины.
- взрослые женщины составляли около половины получателей (44,8%);
- дети — почти треть (31,9%);
- взрослые мужчины — менее четверти (23,2%).
Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.
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