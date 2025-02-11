Норвежский совет по делам беженцев прекратил предоставлять помощь почти в 20 странах, среди них — Украина Сегодня 11:45 — Мир

Норвежский совет по делам беженцев прекратил предоставлять помощь почти в 20 странах, среди них — Украина

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) впервые в истории прекратил предоставлять помощь людям почти в 20 странах, пострадавших от войн, стихийных бедствий и перемещений. Среди них — Украина. Все потому, что в США приостановило работу Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщили в организации.

США прекратили, частично остановили или не возместили финансирование глобальных программ чрезвычайной помощи. Последствия будут ощутимы во всем мире.

В Украине Норвежский совет по делам беженцев уже прекратил раздавать экстренную помощь 57 тысячам людей в прифронтовых громадах, которая была запланирована на февраль. Там отметили, что люди не могут обогреть свои дома и получить доступ к основным товарам, таким как продукты питания.

Организация также вынуждена уволить гуманитарных работников по всему миру, в частности в Афганистане. Это важно, ведь именно они помогают девушкам, женщинам и семьям, которые до сих пор страдают после хаотичного вывода войск США и НАТО в 2021 году.

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В 2024 году Норвежский совет по делам беженцев помог 1,6 миллиона человек с помощью программ, поддерживаемых США. Речь идет ориентировочно о $150 миллионах американского финансирования, что составляло чуть менее 20% всего бюджета NRC в прошлом году.

Сейчас у Норвежского совета по делам беженцев есть миллионы долларов неоплаченных запросов на финансирование от правительства США. Если проблему не решат срочно, то финансируемые США гуманитарные программы будут остановлены уже до конца февраля.

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В NRC отмечают, что это нанесет серьезный удар по наиболее уязвимым людям. К примеру, в Буркина-Фасо это единственная организация, которая обеспечивает чистой водой 300 тысяч человек в заблокированном городе Джибо. В Судане ведомство поддерживает около 500 пекарен в Дарфуре, которые кормят сотни тысяч голодающих. Если финансирование не возобновится, эти люди останутся без помощи.

Даже если проблему решат немедленно, сотни тысяч людей все равно лишатся жизненно важной поддержки. Это касается, в частности, образовательных программ, помощи в создании рабочих мест и проектов, которые дают молодежи из Центральной и Южной Америки, а также региону Сахель шанс на лучшее будущее. Чтобы эти инициативы не остановились, необходимо отменить замораживание финансирования, пока идет пересмотр помощи.

theБабель По материалам:

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