Норвегия не будет предоставлять убежище украинским беженцам из 14 областей — Finance.ua
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Норвегия не будет предоставлять убежище украинским беженцам из 14 областей

Личные финансы
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Норвегия не будет предоставлять убежище украинским беженцам из 14 областей
Норвегия не будет предоставлять убежище украинским беженцам из 14 областей
Директорат по делам иностранцев (UDI) сделал новую оценку ситуации безопасности в Украине, и с 13 января 2025 года признал еще несколько областей безопасными.
Об этом идет речь на сайте Норвежского управления иммиграции.
В сентябре 2024 г. правила были изменены, и лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.
Правительство Норвегии признало безопасными следующие области:
  • Черкасскую;
  • Черновицкую;
  • Ивано-Франковск;
  • Хмельницкую;
  • Кировоградскую;
  • Киевскую (область, не город);
  • Львовскую;
  • Полтавскую;
  • Ровенскую;
  • Тернопольскую;
  • Винницкую;
  • Волынскую;
  • Закарпатскую;
  • Житомирскую.
Изменения касаются лиц, подавших заявку на защиту с 28 сентября 2024 года и не получивших ответа на свою заявку о защите до 13 января 2025 года, и лиц, подавших заявку на защиту с 13 января 2025 года.
Кого не касаются изменения:
  • лиц, подавших заявку на защиту до 28 сентября 2024;
  • лиц, уже имеющих разрешение и продлевающих его;
  • лиц, прибывших в Норвегию через Программу медицинской эвакуации (Medevac);
  • лиц, чьи близкие члены семьи получили коллективную защиту в Норвегии. К близким членам семьи относятся муж/жена, сожитель (ница), дети до 18 лет и другие члены семьи, проживавшие с вами до 24 февраля 2022 года.
Если лицо подает заявку на защиту в Норвегии и проживало в области, которую норвежское правительство считает безопасной, то его рассмотрят в индивидуальном порядке. Критерии для получения индивидуальной защиты гораздо строже, чем для коллективной защиты.
Напомним, в 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории. Речь идет о сумме для Украины, которая составит более 2 миллиардов евро.
Почти половина украинцев — 47%, нашедших убежище в Норвегии, заявляют, что не вернутся в Украину даже после окончания войны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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