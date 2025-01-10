Норвегия выделила Украине на 2025 год исторически самый большой размер помощи — Finance.ua
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Норвегия выделила Украине на 2025 год исторически самый большой размер помощи

Казна и Политика
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Норвегия выделила Украине на 2025 год исторически самый большой размер помощи
Норвегия выделила Украине на 2025 год исторически самый большой размер помощи
В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории. Речь идет о сумме для Украины, которая составит более 2 миллиардов евро.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.
«В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории — более 2 миллиардов евро — именно для Украины. Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень», — пояснил Умеров.
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Он рассказал, что особое внимание они с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом уделили вопросу усиления систем ПВО.
«Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности, в производство боеприпасов. Обсудили новый механизм сотрудничества — „норвежскую модель“, которая дополнит уже успешную „датскую модель“ и усилит нашу обороноспособность», — подчеркнул министр.
Напомним, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 9 января утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.
По материалам:
РБК-Україна
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