«Рамштайн»: какую сумму страны уже выделили Украине на оборону — Finance.ua

«Рамштайн»: какую сумму страны уже выделили Украине на оборону Сегодня 21:02 — Казна и Политика

«Рамштайн»: какую сумму страны уже выделили Украине на оборону

США и союзники, входящие в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», уже выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи по безопасности.

Об этом на брифинге 8 января сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Читайте также В декабре Украина получила рекордную помощь от партнеров

Сингх напомнила, что 9 января глава Пентагона проведет 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия. Она указала, что Контактная группа по обороне Украины, впервые созванная Ллойдом Остином в апреле 2022 года, «сыграла важную роль в координации международной поддержки, направленной на оказание помощи Украине в защите ее суверенитета от неспровоцированной агрессии россии».

«На сегодняшний день Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи по безопасности с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года», — заявила заместитель представителя Пентагона.

Сингх отметила, что благодаря работе своих коалиций по наращиванию потенциала Контактная группа также сыграла решающую роль в укреплении обороноспособности Украины и создании надежных сил сдерживания, чтобы она могла защищаться и от будущей агрессии.

Также добавила, что на заседании «Рамштайна» представители стран будут обсуждать, какое вооружение срочно нужно Украине на поле боя, а также долгосрочные оборонные проекты. Речь идет о системах ПВО, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике.

Справка Finance.ua:

Европейский Союз в 2025 году выделит Украине более 30 млрд евро, что позволит почти полностью покрыть пробел в украинском финансировании. Помощь Украине от Евросоюза уже составила около 130 миллиардов евро;

в первый год полномасштабной войны США предоставили Украине более 20 млрд долларов военной помощи. Сумма военной помощи от США в 2023 году превысила 23 млрд долларов. В 2024 году объем военной помощи США превысил 19 млрд долларов.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.