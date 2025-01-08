Международные резервы выросли до $43,8 миллиарда: в НБУ рассказали о рекордной помощи от партнеров — Finance.ua

Международные резервы выросли до $43,8 миллиарда: в НБУ рассказали о рекордной помощи от партнеров Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Международные резервы выросли до $43,8 миллиарда: в НБУ рассказали о рекордной помощи от партнеров

Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2025 года, по предварительным данным, составили $43,79 млрд. В декабре 2024 года они выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Динамику резервов в декабре 2024 года определял ряд факторов

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9,46 млрд.

$4,41 млрд — макрофинансовая помощь от ЕС;

$3,94 млрд — от Всемирного банка, в том числе через механизм DPL от США, Японии и Великобритании;

$1,09 млрд — от МВФ;

$25,9 млн — от других кредиторов.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $132,6 млн, из которых:

$75,2 млн — долг перед Всемирным банком;

$4,5 млн — долг перед ЕБРР;

$52,9 млн — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $252 млн.

2. Операции Национального банка валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $5,31 млрд и выкупил в резервы $0,4 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в декабре составила $5,31 млрд, увеличившись почти вдвое по сравнению с ноябрем.

Рост интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связан прежде всего с традиционным сезонным фактором — активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.

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3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В декабре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $92,4 млн.

Международная поддержка в 2024 году

В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку — согласно балансовым данным около $42 млрд. Самая большая финансовая помощь поступила от Европейского Союза — $17,5 млрд, Соединенных Штатов Америки — $6,8 млрд, Всемирного банка — $6,1 млрд, МВФ — $5,3 млрд, Японии — $4,3 млрд, Канады — $1,8 млрд.

Кроме того, в 2024 году страна получила более $3,5 млрд благодаря размещению валютных ОВГЗ.

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Это вместе с международной помощью позволило:

компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($6,7 млрд) и выплаты Международному валютному фонду ($3,4 млрд);

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты ($34,8 млрд), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;

нарастить международные резервы до достаточного уровня, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

Международная помощь в 2025 году

«Рост объема международных резервов в условиях полномасштабной войны стал возможным, прежде всего, благодаря мощной поддержке наших международных партнеров. Это не данность, а результат политической воли, активной дипломатии, совместных усилий украинской власти, в частности Национального банка. В 2025 году Украина рассчитывает получить около $38 млрд от международных партнеров. Следовательно, способность НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать устойчивость валютного рынка останется высокой», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

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